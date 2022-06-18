原子少年人氣沸騰！樂天邀請開球演唱　8人代表名單曝光

我是廣告 請繼續往下閱讀
從小愛唱歌，一步一步邁向出道，代表地球的林佳辰在《原子少年ATOM BOYZ》中是人氣很高的選手，這次與其他七位少年代表《原子少年ATOM BOYZ》參戰新光動紫，他說：「我們很榮幸可以跟大家在動紫趴見面，希望我們的表演能夠傳遞出正面的力量，期待為當天開出好球！」
《原子少年ATOM BOYZ》將在6月24日(五)賽前為新光動紫開球並進行表演，林佳辰(地球)、黃莑茗(水星)、唐立杰(土星)、周子翔(海王星)、Nelson(金星)、小宜(木星)、高有翔(天王星)以及MAX(火星)等八位將代表《原子少年ATOM BOYZ》前進樂天桃園棒球場，還會陪大家一起應援！期待新光動紫的開辦代表嚴峻的疫情即將過去，夢想的新光動紫十年舞台隨之而來。（編輯：楊穎軒）
《原子少年ATOM BOYZ》播出資訊
4/17起每週日晚間8點至10點於TVBS 42歡樂台及TVBS精采台、LINE TV播出、《NOWnews今日新聞》YouTube頻道於晚間10點播出
4/22起每週五晚間10點至12點於中視播出
4/23起每週六《原子少年ATOM BOYZ》官方YouTube頻道影片上架
原子少年數位收藏品 - 原子能量盒獨家販售，等你來應援
👉https://pse.is/432h48
原子少年主題民調開跑囉！
👉https://vote.nownews.com/vote/f463beb77646f7d68b58629e2bb312ed94bd55a0
beanfun!投票連結
👉https://bean.fun/5iMvH