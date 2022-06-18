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原子少年人氣沸騰！樂天邀請開球演唱　8人代表名單曝光

▲《原子少年》的林佳辰（中）是隊內的顏值天花板。（圖／野火娛樂提供）
▲《原子少年》的林佳辰（中）是隊內的顏值天花板。（圖／野火娛樂提供）

娛樂中心／綜合報導

2022-06-18 17:06:412022-06-18 17:50:42

Rakuten Monkeys樂天桃猿新光動紫音樂祭十年有成，五六日分別為樂團再戰、經典再戰以及搖滾再戰三大主軸。《原子少年ATOM BOYZ》在今年首度參戰，以男子偶像團體之姿在「樂團再戰」當中演出。

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▲《原子少年 AtomBoyz》首錄記者會。（圖／記者陳明安攝，2022.03.13）
▲《原子少年ATOM BOYZ》颳起久違的男團旋風。（圖／記者陳明安攝）
男團選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》開播至今，讓全台不少少女陷入瘋狂，除了收視率節節高昇，官方YouTube頻道觀看人次往2,000萬大關邁進！首場見面會門票也在開賣第一時間秒殺，其中VVIP區域更是一分鐘內被搶光，少年們的超高人氣即將席捲新光動紫音樂祭。

▲原子少年首場演唱見面會今晚登場，上午就有多達500名粉絲到場排隊。（圖／原子少年臉書、粉絲提供）
▲原子少年首場演唱見面會今晚登場，上午就有多達500名粉絲到場排隊。（圖／原子少年臉書、粉絲提供）
從小愛唱歌，一步一步邁向出道，代表地球的林佳辰在《原子少年ATOM BOYZ》中是人氣很高的選手，這次與其他七位少年代表《原子少年ATOM BOYZ》參戰新光動紫，他說：「我們很榮幸可以跟大家在動紫趴見面，希望我們的表演能夠傳遞出正面的力量，期待為當天開出好球！」

▲8位少年代表《原子少年》參戰新光動紫音樂祭。（圖／樂天桃猿提供）
▲8位少年代表《原子少年》參戰新光動紫音樂祭。（圖／樂天桃猿提供）
《原子少年ATOM BOYZ》將在6月24日(五)賽前為新光動紫開球並進行表演，林佳辰(地球)、黃莑茗(水星)、唐立杰(土星)、周子翔(海王星)、Nelson(金星)、小宜(木星)、高有翔(天王星)以及MAX(火星)等八位將代表《原子少年ATOM BOYZ》前進樂天桃園棒球場，還會陪大家一起應援！期待新光動紫的開辦代表嚴峻的疫情即將過去，夢想的新光動紫十年舞台隨之而來。（編輯：楊穎軒）

《原子少年ATOM BOYZ》播出資訊

4/17起每週日晚間8點至10點於TVBS 42歡樂台及TVBS精采台、LINE TV播出、《NOWnews今日新聞》YouTube頻道於晚間10點播出

4/22起每週五晚間10點至12點於中視播出

4/23起每週六《原子少年ATOM BOYZ》官方YouTube頻道影片上架

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