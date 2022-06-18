醫療暨健康照護展落幕 參觀人數年增13%、商機可期
「台灣國際醫療暨健康照護展（Medical Taiwan）」今（18）日於台北南港展覽2館圓滿閉幕，參觀人數較去年成長13%。貿協表示，為協助廠商鏈結海外商機，展覽期間辦理視訊採購洽談會，集結來自德國、波蘭、保加利亞、韓國、新加坡、馬來西亞、越南等13國買主與臺灣廠商洽談，共計66場次媒合，後續醫材商機可期。
今年展覽主題為「疫後新常態，醫療拓銷新生態」，並推出情境式體驗，最吸睛的為「健康生活，新日常（New Healthcare, New Lifestyle）」情境館，共14家廠商19項產品展出，其中醫聯網的遠距醫療線上諮詢服務、慧誠智醫遠距醫療方案與智慧藥櫃、MSI微星科技的智能防疫消毒機器人等零接觸、無人化與數位醫療等創新解決方案受到高度詢問。
此外，展中設置了「智慧生理量測站」，提供參觀者測量平衡、握力、腿力及肌肉量，讓參觀者經由4個站點的體驗評估自身的肌力及生理狀態，展覽期間吸引超過千名參觀者體驗。
醫材跨界應用亦為今年展覽的重點，台灣智慧型紡織品協會攜手會員廠商，共同展示最新智慧布料與材料的解決方案、能偵測動作的穿戴科技服飾以及結合AR互動設計的科技復健輔具等最新產品，展中洽詢不斷；而迎來75週年的中衛CSD以歷年最大規模展出，呈現出博物館等級的擺設，除展示各跨界聯名的時尚口罩，也發佈即將進入美國市場的口罩子品牌「COLO」。
除此之外，展覽期間舉辦的「Beyond the Medtech醫健大未來」產業論壇，探討數位健康及智慧醫療產業的趨勢與商機，現場吸引超過500人到場聆聽。今年實體展覽已圓滿閉幕，為延續展覽效益，協助業者擴展國內外商機，線上展Medical Taiwan DigitalGO將持續展出至6月23日，現已超過1萬3,000人次線上觀展，而台灣國際醫療暨健康照護展明（2023）年將於6月8日至10日舉行。