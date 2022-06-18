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原子演唱會／粉絲砸5888元不手軟　製作超大掛幅挺地球

▲原子少年的VVIP觀眾，有許多林煥鈞的粉絲。（圖／記者江芷稜攝）
▲原子少年的VVIP觀眾，有許多林煥鈞的粉絲。（圖／記者江芷稜攝）

記者江芷稜/綜合報導

2022-06-18 16:44:362022-06-18 17:55:22

選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》將打造潛力偶像新世紀男團，今（18）日迎來「原力覺醒・行星初現」首場售票演唱見面會，晚上6點在西門町 WESTAR登場，一大早就有粉絲排隊，從學生、上班族到全家福，年齡跨越幅度極大，證明這齣節目成功擄獲各族群的喜愛。

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▲地球組粉絲花錢為偶像製作大型掛幅。（圖／記者江芷稜攝）
▲地球組粉絲花錢為偶像製作大型掛幅。（圖／記者江芷稜攝）
票價最高5888 元的VVIP區，是追星族的首選，一開賣就秒殺，上班族粉絲表示，知道這場見面會後，絲毫沒猶豫就要選擇5888元，地球組的粉絲們砸大錢，為瑋弟、陳廷軒、黃文廷製作超大掛幅，更非常成熟地說喜歡歌手舞台上的表現，屬於理智粉類型，即使選手們戀愛也不在意。

▲年僅6歲的《原子少年》粉絲Andy由爸媽帶領來追星。（圖／記者江芷稜攝）
▲年僅6歲的《原子少年》粉絲Andy由爸媽帶領來追星。（圖／記者江芷稜攝）
最顯眼的一組全家福，穿著粉絲色系，象徵支持最幼齒的水星，媽媽Tina帶著年僅6歲的Andy來朝聖，媽媽笑說孩子非常喜歡《原子少年》，每個星球的歌曲都會唱，最喜歡水星的洪禹翔，特別來看他表演，爸媽大方買票陪孩子追星。也有不少男粉到場支持林煥鈞，表示以前追過《創造營2019》，當時就對林煥鈞有印象，這次看到他參加節目，表現很驚豔，希望他對自己要有信心，不要被挫折打敗，要勇於追夢！

▲男粉絲曾在中國追星林煥鈞，現在回到台灣繼續追。（圖／記者江芷稜攝）
▲男粉絲曾在中國追星林煥鈞，現在回到台灣繼續追。（圖／記者江芷稜攝）
《原子少年》製作人詹仁雄也預告，只要粉絲支持少年們，見面會可望加場，或找尋更大舞台讓更多粉絲見證選手們的亮眼表現。


《原子少年》粉絲可以透過beanfun票選活動，選擇最喜愛的偶像選手，因為最後票選的前5名，可以在8月份登上西門町大型戶外看板，預計在7月15日結束票選，另外還有推出官方授權的周邊商品，讓粉絲以行動表示支持。

票選活動網址：https://bean.fun/5iMvH

周邊商品網址https://shop.jollybuy.com/43r5n

NOWnews民調網址：

https://vote.nownews.com/vote/f463beb77646f7d68b58629e2bb312ed94bd55a0


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