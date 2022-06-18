原子演唱會／粉絲砸5888元不手軟　製作超大掛幅挺地球

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最顯眼的一組全家福，穿著粉絲色系，象徵支持最幼齒的水星，媽媽Tina帶著年僅6歲的Andy來朝聖，媽媽笑說孩子非常喜歡《原子少年》，每個星球的歌曲都會唱，最喜歡水星的洪禹翔，特別來看他表演，爸媽大方買票陪孩子追星。也有不少男粉到場支持林煥鈞，表示以前追過《創造營2019》，當時就對林煥鈞有印象，這次看到他參加節目，表現很驚豔，希望他對自己要有信心，不要被挫折打敗，要勇於追夢！
《原子少年》製作人詹仁雄也預告，只要粉絲支持少年們，見面會可望加場，或找尋更大舞台讓更多粉絲見證選手們的亮眼表現。
《原子少年》粉絲可以透過beanfun票選活動，選擇最喜愛的偶像選手，因為最後票選的前5名，可以在8月份登上西門町大型戶外看板，預計在7月15日結束票選，另外還有推出官方授權的周邊商品，讓粉絲以行動表示支持。
票選活動網址：https://bean.fun/5iMvH
周邊商品網址：https://shop.jollybuy.com/43r5n
NOWnews民調網址：
https://vote.nownews.com/vote/f463beb77646f7d68b58629e2bb312ed94bd55a0