原子演唱會／粉絲砸5888元不手軟　製作超大掛幅挺地球

選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》將打造潛力偶像新世紀男團，今（18）日迎來「原力覺醒・行星初現」首場售票演唱見面會，晚上6點在西門町 WESTAR登場，一大早就有粉絲排隊，從學生、上班族到全家福，年齡跨越幅度極大，證明這齣節目成功擄獲各族群的喜愛。

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▲地球組粉絲花錢為偶像製作大型掛幅。（圖／記者江芷稜攝）

票價最高5888 元的VVIP區，是追星族的首選，一開賣就秒殺，上班族粉絲表示，知道這場見面會後，絲毫沒猶豫就要選擇5888元，地球組的粉絲們砸大錢，為瑋弟、陳廷軒、黃文廷製作超大掛幅，更非常成熟地說喜歡歌手舞台上的表現，屬於理智粉類型，即使選手們戀愛也不在意。

▲年僅6歲的《原子少年》粉絲Andy由爸媽帶領來追星。（圖／記者江芷稜攝）

最顯眼的一組全家福，穿著粉絲色系，象徵支持最幼齒的水星，媽媽Tina帶著年僅6歲的Andy來朝聖，媽媽笑說孩子非常喜歡《原子少年》，每個星球的歌曲都會唱，最喜歡水星的洪禹翔，特別來看他表演，爸媽大方買票陪孩子追星。

也有不少男粉到場支持林煥鈞，表示以前追過《創造營2019》，當時就對林煥鈞有印象，這次看到他參加節目，表現很驚豔，希望他對自己要有信心，不要被挫折打敗，要勇於追夢！

▲男粉絲曾在中國追星林煥鈞，現在回到台灣繼續追。（圖／記者江芷稜攝）