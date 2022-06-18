高雄市新增7556例 明起開放疫苗預約平台供基層診所接種
高雄市今(18)日公布新增7,556例確診個案，盛行率達12.67%，高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，整體疫情穩定趨緩，由於是周末假期，也請市民外出請務必佩戴口罩，注意社交距離，重視個人衛生，以降低感染風險。如家庭成員有長輩及幼兒，為避免傳染風險，在家裡還是盡量戴口罩、避免共餐，尤其應鼓勵家中長輩儘速接種疫苗。
潘炤穎指出，自明（19）日下午16時起預約COVID-19疫苗民眾，可透過「Covid-19疫苗-市府預約平台」，預約基層診所適合的時間，進行疫苗接種，提供AZ（18歲以上）、高端（20歲以上）、BNT（12歲以上成人劑型）、莫德納（6歲以上）共4種疫苗、多種時段，供民眾就近接種疫苗。
潘炤穎呼籲，已接種第3劑疫苗滿5個月（150天）以上的65歲以上長輩，儘速前往合約院所或社區接種站施打疫苗。此外，完成接種莫德納第1劑滿4週以上的6-11歲兒童，也可於今明兩天前往社區接種站（隨到隨打）施打第2劑疫苗。
衛生局也提醒，出現疑似症狀的民眾，請速就醫並以家用快篩試劑進行篩檢，目前高雄市負壓隔離及專責病房總計2,287床，空床率51.9%；加強型防疫旅館總計484床，空床率88.2%，醫療防疫量能充足，請市民朋友放心配合市府防疫政策。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。