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原子演唱會／現場追蹤beanfun!社群　獨家禮物帶回家！

▲為了體恤入場歌迷，現場只要追蹤bf的臉書、IG及送bf小禮「獨家限量beanfun! 貼圖貼紙」。（圖／記者葉政勳攝）
▲為了體恤入場歌迷，現場只要追蹤bf的臉書、IG及送bf小禮「獨家限量beanfun! 貼圖貼紙」。（圖／記者葉政勳攝）

記者陳雅蘭/台北報導

2022-06-18 17:28:342022-06-18 17:54:53

台灣第一檔男團選秀《原子少年ATOM BOYZ》熱播中，80位少年在節目中展現精湛實力與魅力，甫開播至今累積不少粉絲，亦成功於今（18日）在西門町WESTAR舉辦「原力覺醒・行星初現」首場售票演唱見面會，1000張門票開賣即秒殺，人氣非凡。beanfun!也祭出福利，今現場的觀眾只要追蹤beanfun!的臉書及IG，就能獲得精美獨家貼紙！

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「原力覺醒・行星初現」今晚6點開唱，活動尚未開始，一早場外已聚集百名粉絲，他們為了替偶像宣傳，精心設計、準備手幅和小卡，大方送給支持原子少年的歌迷們，滿分行動力相當感人。

為了體恤入場歌迷一早排隊，現場只要追蹤bf的臉書、IG，即送bf小禮「獨家限量beanfun! 貼圖貼紙」乙份。


《原子少年》粉絲可以透過beanfun票選活動，選擇最喜愛的偶像選手，因為最後票選的前5名，可以在8月份登上西門町大型戶外看板，預計在7月15日結束票選，另外還有推出官方授權的周邊商品，讓粉絲以行動表示支持。

票選活動網址：https://bean.fun/5iMvH

周邊商品網址https://shop.jollybuy.com/43r5n

NOWnews民調網址：

https://vote.nownews.com/vote/f463beb77646f7d68b58629e2bb312ed94bd55a0

▲▼《原子少年》精美貼紙。（圖／記者葉政勳攝）
▲▼《原子少年》精美貼紙。（圖／記者葉政勳攝）
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《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

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