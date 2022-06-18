原子演唱會／現場追蹤beanfun!社群 獨家禮物帶回家！
台灣第一檔男團選秀《原子少年ATOM BOYZ》熱播中，80位少年在節目中展現精湛實力與魅力，甫開播至今累積不少粉絲，亦成功於今（18日）在西門町WESTAR舉辦「原力覺醒・行星初現」首場售票演唱見面會，1000張門票開賣即秒殺，人氣非凡。beanfun!也祭出福利，今現場的觀眾只要追蹤beanfun!的臉書及IG，就能獲得精美獨家貼紙！
「原力覺醒・行星初現」今晚6點開唱，活動尚未開始，一早場外已聚集百名粉絲，他們為了替偶像宣傳，精心設計、準備手幅和小卡，大方送給支持原子少年的歌迷們，滿分行動力相當感人。
為了體恤入場歌迷一早排隊，現場只要追蹤bf的臉書、IG，即送bf小禮「獨家限量beanfun! 貼圖貼紙」乙份。
《原子少年》粉絲可以透過beanfun票選活動，選擇最喜愛的偶像選手，因為最後票選的前5名，可以在8月份登上西門町大型戶外看板，預計在7月15日結束票選，另外還有推出官方授權的周邊商品，讓粉絲以行動表示支持。
票選活動網址：https://bean.fun/5iMvH
周邊商品網址：https://shop.jollybuy.com/43r5n
NOWnews民調網址：
https://vote.nownews.com/vote/f463beb77646f7d68b58629e2bb312ed94bd55a0