原子演唱會／詹仁雄重現小虎隊盛況　欽點林佳辰戰大螢幕

選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》將打造潛力偶像新世紀男團，今（18）日迎來「原力覺醒・行星初現」首場售票演唱見面會，晚上6點在西門町 WESTAR登場，總製作人詹仁雄見證一手打造的節目如此成功，非常感謝粉絲們的支持，也很看好許多選手們的未來發展，「Ending妖精」林佳辰已經有2、3部電影找上門，電影大姊大就預訂一定要他演男主角。





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▲林佳辰笑說自己好像搖滾巨星。（圖／記者葉政勳攝）

因為疫情攪局，《原子》延宕一年多推出，依舊獲得極大成功，見面會現場大排長龍，週邊商品服飾、口罩都賣得不錯，詹仁雄笑說上回出現這樣的場面宛如回到小虎隊當年盛況，其實比起疫情來說，影響較大的是台灣演出的場地落差太大，不是小型場地，就是小巨蛋等級，較難抉擇。這次《原子少年》現場賣了1千多張票，線上也賣出2千多張票，成績不俗，預計7、8月會有更多大型見面會，讓粉絲見證少年們的努力。





▲原子演唱會即將開始，左起為黃文廷、林佳辰、小孩、蔡承佑和林煥鈞。（圖／記者葉政勳攝）

《原子少年》越到後面越精彩，粉絲都很期待決賽誰能勝出，詹仁雄說，當天看到冠軍隊選手哭著說，家人說「有錢人才能追夢」，勸他早點放棄，沒想到撐到最後實現夢想，忍不住在現場淚崩，男人的眼淚讓詹仁雄更加感動，未來他陸續為少年們爭取曝光機會，除了冠軍團、人氣團發行專輯之外，其他星球都可能有團綜、主持機會，包括合作單位beanfun!幫選手籌備漫畫、能量盒，元宇宙的發展無限寬廣。





▲小孩出席《原子少年》演唱會。（圖／記者葉政勳攝）

至於，討論度極高的「國民姐夫」具俊曄，因為在國外工作較繁忙，詹仁雄仍未放棄機會，希望能找他當製作人，為少年們製作單曲，他笑說：「小Ｓ還打給我說到底是真的假的，他有興趣也覺得有幾個小朋友很厲害」，未來合作希望濃厚。





詹仁雄期待，將《原子少年》的成功推廣到海外，讓選手們都有舞台、有代言，證明在台灣當偶像不是夢，這樣的造星模式能受到認可，他也預計籌畫下一檔選秀節目，是以男女對唱的方式選擇，像是《為你唱情歌》來電50版，創作新的對唱金曲，打敗KTV的老牌情歌《屋頂》。





《原子少年》粉絲可以透過beanfun票選活動，選擇最喜愛的偶像選手，因為最後票選的前5名，可以在8月份登上西門町大型戶外看板，預計在7月15日結束票選，另外還有推出官方授權的周邊商品，讓粉絲以行動表示支持。

票選活動網址：https://bean.fun/5iMvH

周邊商品網址：https://shop.jollybuy.com/43r5n

《NOWnews今日新聞》民調網址：





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