如「隔壁的明星」林智堅旋風襲南桃　搭沈慧虹拚雙城雙贏

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至於被問到提名林智堅會不會被跟「落跑選總統」的前高雄市長韓國瑜做比較，黨內高層反駁，林智堅是做了7年半的新竹市長，從一開始選民對他陌生，到後來他實踐過去對選民的政見後，連續多年有高滿意度、信任，這次則是從新竹轉戰到同個生活圈的桃園市，顯示民進黨在中生代人才培養的連貫性。「這跟韓國瑜做不到高雄市長1年就落跑去選總統有天壤之別。」
一名熟悉桃竹選情的幕僚也表示，國民黨派出曾選過副總統的張善政來應戰，雖然遭遇到黨內抨擊和各種不諒解，但仍可以看出國民黨想要拿回桃園決心，但是「張善政好比天上的流星，林智堅則是隔壁的明星」，民進黨一定也要派出最強人選來應戰。林智堅有鄰近縣市地方首長經歷，對於桃園選民來說是看得到摸得到的強棒，當然更比張善政有要來得親切有感，當然是不二人選。
至於沈慧虹雖然目前知名度並不高，但從從過去她在台北市政府和中央交通部服務的經歷來看，都可獲得不同黨派的肯定，就可以了解到沈雖然是事務官出身，但並不是傳統公務員，除了執行力之外，也有很好的政策擘劃能力，在台北市政府擔任府會聯絡人時，跟每個議員互動良好，顯示她善於溝通的政治手腕也不輸給政治人物。
民進黨內高層表示，隨著疫情穩定，選戰節奏逐漸加溫，民進黨也著手針對各選區進行候選人的徵詢作業。本週選對會提名基隆市、桃園市和新竹市候選人，正式完成北台灣三個執政縣市的佈局作業。黨內高層表示，這將有助於現任民進黨執政縣市展開延續「綠色執政品質保證」的工作外，民進黨中央也會從區域整合、特色連線的角度協助進行重點輔選，以利候選人獲得民眾的支持。