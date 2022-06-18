台股一週價跌量增　國際變數仍多、宜觀望等時機

昨（17）日周五在面對美國通膨高起、FED加快升息以及美股大跌影響下，台股終場大盤收在15641.26點，一週下跌818.86點，跌幅4.97%，五日均量2558億，價跌量增。法人指出，新一週指數或有震盪，但國際變數仍然很多，所以反彈還是減碼，都不應加重部位。
永豐投顧表示，目前不景氣氣氛蔓延，個別產業難以倖免。由於通膨與升息已成趨勢，緊縮成為各產業都要面對的問題，所以儘管眼前個別公司感受不同，但是能夠逃脫地毯轟炸的難度極高，因此對於公司產業的展望以及股價都要保守評量，不應執著於已實現的業績題材。
永豐投顧指出，目前趨勢未止，跌深反彈都要小心，近期法人砍殺許多績優股，出現重跌，如果依照研究機構的估計，股價可能已經非常低廉，但是空頭氣氛衝擊市場信心，重跌後的反彈可能只是技術性，所以搶反彈必須小心從事，部位、價差不可大，尤其忌諱用價差交易攤平損失。
台股曾經嘗試堅守16000點，但是美股引導大趨勢，獨木難支。上週週K長黑下探，空方大軍滾滾而來，多空勢力差異明顯，就算有短暫逆勢反彈，恐怕也不能延續，所以等待還是最佳策略。綜合以上分析，永豐投顧指出，本週指數或有震盪，但國際變數仍然很多，所以反彈還是減碼，不應加重部位，本週指數區間看15100點至15800點。