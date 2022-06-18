PLG／關鍵吹判！攻城獅克服23分落後　首戰逆轉富邦

P.League+ 第二季總冠軍賽今(18)日開打，由新竹街口攻城獅在主場迎戰富邦勇士，在上半場一度落後達23分的情況下，主場軍在後兩節急起直追，在比賽剩下1.58秒時，靠著朱雲豪的罰球超前，最終以102:101拿下勝利，系列賽1:0領先。

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上一季攻城獅排名墊底，但本季在戰力調整之後，以聯盟第一的戰績晉級季後賽，並且在首輪擊退新北國王晉級；而上一季奪冠的富邦，則是在本季以第三名闖季後賽，之後戰勝福爾摩沙台新夢想家晉級。

此役開賽後辛巴展現強烈進攻欲望，連續在籃下打進兩球，但富邦外線手感火燙，辛特力、林書緯、塞瑟夫接連命中三分，打出17:7的攻勢，該節富邦投進6記三分，很快拉開34:22的雙位數領先。

次節富邦依舊維持招牌快速反擊打法，同時富邦在身體對抗也打出更高強度，上半場打完時辛特力已拿到21分，客隊兩分球命中率60.6%，三分球命中率46.7%，半場快攻得分高達26分，以67:50遙遙領先。

易籃再戰後，攻城獅重整旗鼓，有效限制富邦進攻，打出15:4的反擊，追到只剩6分差。之後富邦仍無法有效限制攻城獅進攻，朱雲豪和法獅在反擊中命中三分，單節35:17的猛烈強攻，反倒將比分給超前1分。

末節張宗憲連拿6分，雙方重新陷入到拉鋸狀態，比分始終在有限的差距。比賽剩下1分51秒時塞瑟夫被吹技術犯規，高國豪罰進將比分追平，接著再進三分，將比數超前。

進入到讀秒階段，富邦喊出暫停後進攻，靠著進攻籃板讓曾文鼎籃下擺進兩分，雙方回到1分差，比賽剩下50 .8秒。下一波進攻朱雲豪拋投沒進，不過富邦回過頭來也沒打進，反而讓高國豪快攻反擊、助攻宋宇軒得分，雙方差距3分。暫停過後，塞瑟夫在時間剩下6.9秒時投進追平三分。但在1.58秒時，張宗憲對朱雲豪三分出手犯規，他前兩罰進一球，第三球被吹違例，攻城獅領先1分，富邦球權。但是球開出來後，卻發生失誤，比賽就此結束。