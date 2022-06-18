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小米618「深夜版」加碼3千減300　岡山店小米手環7買1送1

▲小米將於高雄開幕岡山店，6/25首2日推出排隊優惠， 最新的小米手環7加1元多1件。 (圖／記者周淑萍攝)
▲小米將於高雄開幕岡山店，6/25首2日推出排隊優惠， 最新的小米手環7加1元多1件。 (圖／記者周淑萍攝)

記者周淑萍/綜合報導

2022-06-18 19:04:23

618年中慶各平台火力全開，小米除了祭出各式優惠之外，還特別推出深夜版的優惠，即日起到6/21前每晚凌晨0點到2點，消費滿3000元可以立即減300，此外，提早預告了6/25高雄岡山店開賣排隊優惠， 最新的小米手環7推出加1元多1件。

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小米618年中慶戰場擴大，不僅日期加長還有加開深夜版戰線，6/21前每晚凌晨0點到2點，凡是消費滿3000元可以立即減300的零點福利，但並非適用所有商品，新品、平板、手機都無法折抵，同時前300名消費滿1500再送非賣品Xiaomi環保袋。

▲小米6/21前推出深夜滿額折扣。(圖／翻攝官網)
▲小米6/21前推出深夜滿額折扣。(圖／翻攝官網)
除此之外，提早預告6/25高雄岡山樂購廣場新櫃點的開幕優惠，將於6/25開幕首兩日推出排隊活動，全新小米手環7，單一支售價1195元，岡山店開幕慶加一元多一件(限量50名)，等於用半價購買。

▲小米為了慶祝高雄岡山樂購廣場新櫃點的開幕，將於6/25開幕首兩日推出排隊活動，全新小米手環7加一元多一件(限量50名)，等於用半價購買。(圖／翻攝小米FB)
▲小米為了慶祝高雄岡山樂購廣場新櫃點的開幕，將於6/25開幕首兩日推出排隊活動，全新小米手環7加一元多一件(限量50名)，等於用半價購買。(圖／翻攝小米FB)
同時針對岡山店推出小米智慧顯示器65型，送Redmi Note 10 5G(限量10名)，購買Xiaomi 12，送米家掃拖機器人2 (限量10名)。在地化加碼回饋。凡是高雄鄉親單筆消費滿1,000元起，持高雄地緣證明(身分證)，經工作人員確認核可後，可獲得獨家限量好禮。單筆消費滿2000元，即可獲得刮刮卡，最高有機會抽中米家 IH 電子鍋，來店前30名還享來店好禮

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