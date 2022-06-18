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轉戰桃園！林智堅：不因不捨傷志氣、要與新竹彼此壯大

▲新竹市長林智堅將代表民進黨參選桃園市長。（圖／翻攝自林智堅臉書）
▲新竹市長林智堅將代表民進黨參選桃園市長。（圖／翻攝自林智堅臉書）

記者黃宣尹／台北報導

2022-06-18 18:28:43

民進黨選對會今（18）日達成共識，決定徵召新竹市長林智堅參選桃園市長。林智堅晚間透過臉書表示，責任來了，勇於承擔，自己求學、服役、工作、成家立業都在新竹，40幾年來，都沒有離開自己的故鄉，面對即將離開愛護他的鄉親，以及長期養育他的土地，「我著實感到不捨，也覺得抱歉」；他也說，願意帶著過去8年學習、累積的經驗，到太太成長的家鄉，奉獻自己、服務桃園。

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林智堅說，民進黨選對會肯定新竹市過去8年來的蛻變與躍升，建議徵召他參選2022的桃園市市長。一直以來，他始終認為個人的事小，團隊的事情重要，球來了就接，自己將全力以赴。

林智堅回顧，2014年當時也擔任民進黨主席的蔡英文問他，「智堅，你來選新竹市長好不好？」，他毫不猶豫的跟蔡說，「主席覺得我可以，我就選」，就這樣，開啟了人生的奇幻之旅。

林智堅表示，過去這8年，新竹市整個改頭換面，不再是被路過的城市。新竹市，重新找回光榮感。在中央政府的全力支持，以及45萬新竹市民的打拼之下，躍上國際的舞台，擦亮城市的品牌，新竹讓全台灣甚至世界刮目相看，廣大鄉親都以身為新竹人為榮。

林智堅表示，在廣大市民與蔡政府的支持之下，特別是市府團隊上下戮力奮鬥，陸續完成許多談了10幾年，甚至幾10年都沒做到的任務。包括：打通公道三、新闢竹科X、設置兒童醫院、新建市立棒球場…等等。透過設計力導入公共建設，翻轉新竹，無論是進擊的公園、步行城市、微笑水岸、新校園運動、總圖、兒童探索館，都在這將近8年不算長的日子，按部就班耕耘，如雨後春筍般收穫。

林智堅說，市府也爭取到五楊高架向南延伸、新竹環狀輕軌，以及新竹大車站等影響這座城市未來幾10年發展的重大建設，這些成就與願景，將會在新的市長帶領之下持續推進。

林智堅強調，他要特別感謝蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌及民進黨立法院黨團總召柯建銘的支持，讓這些改變可以成真，為市民帶來幸福的生活。為了家鄉發展更美好，為了回報市民的託付，自己不斷提醒自己也確實努力著，把1天當2天用，要用盡全力去拚，義無反顧建設自己的家鄉。

林智堅說，自己求學、服役、工作、成家立業都在新竹，40幾年來，都沒有離開自己的故鄉，擔任市長2783天，無時無刻都戰戰兢兢，不敢辜負市民對自己的期待，面對即將離開愛護他的鄉親，以及長期養育他的土地，「我著實感到不捨，也覺得抱歉」。

林智堅表示，新竹市是許多人圓夢的城市，他們離開故鄉來到新竹，為了夢想努力打拼著，但還是懷念故鄉的美、故鄉的人。前陣子自己經常經過熟悉的街道、山邊或海角，都多看了一眼，但又告訴自己，不要因為不捨而傷了志氣，從新竹到桃園爭取服務，可以為自己和自己的家鄉展開新的一頁，「桃園+新竹讓我們彼此更有力量，壯大彼此，也壯大台灣」。

林智堅說，桃園新竹早在日治時期就是共同生活圈，曾隸屬同一個行政區，兩地不管是產業、就業還是常民文化，迄今仍緊密相連。「我和鄭文燦市長也密切合作，無論是市政的交流、科技廊帶的串連，到這2年來防疫及抗旱的聯合作戰，桃園-新竹都相互扶持」。

林智堅表示，自己天性比較浪漫、樂觀，總是不斷尋找夢想、不畏懼挑戰，總是希望可以為眾人創造更多美好。「我願意帶著過去8年學習、累積的經驗，到我太太成長的家鄉，奉獻自己、服務桃園」。

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