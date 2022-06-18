消防員返輪胎行火場 聞花香「一陣鼻酸」！暖贈消防吊飾
新竹市輪胎行大火，帶走無辜的8條人命，讓各界感到不捨，新竹市消防局中山分隊表示，今（18）日消防員重返案發現場拍攝空拍照時，還特別準備消防玩具吊飾，他們在現場看到一整排花束的當下，內心一股悲傷莫名湧出心底，像被狠狠重擊了兩拳一樣，鼻頭也耐不住一陣酸感「將祝福贈給逝者，跟著天使去快樂玩耍」。
新竹市消防局中山分隊在臉書上發文表示，當日在現場的消防人員分享，雖近幾日為協助火場重建、訊問筆錄、製作火災報告等工作忙得不可開交，仍花了點時間繕打了這篇感想，想記錄下這值得留念的一刻。
此貼文提到，身為消防員隨著年資增長，接觸的案件事故多了，悲歡離合也看得多了，無論上吊、燒炭、爆腦、殘肢、臟器外漏等，這些都是工作的日常，在災害事故發生當下就是很理性地、儘量不帶情緒地，盡心力把工作完成，一直到今天早上，回到火場重新拍攝鐵皮受燒的空拍照，焦黑的傢俱雜物已經被清走，取而代之的是屋外新搭鐵皮，烈火焚燒後焦臭味也早已不在，取而代之的悼念花束撲鼻而來的花香。
消防員說「看到一整排花束的當下，內心的情緒好像被狠狠重擊了兩拳一樣，一股悲傷莫名湧出心底，鼻頭也耐不住一陣酸感」，原來，我們不是置身事外而是身在其中，「一直到今天才看見了溫柔的力量」，謝謝這些前來悼念的民眾，「這些花束不只是弔念逝者，更撫慰了我們身在這悲傷事故中的人」，也讓我們想起鐵漢也可以柔腸。
新竹市消防局中山分隊「老編」說，今日分隊員也帶著小朋友最喜愛的消防車、消防員吊飾回到現場，希望幾個小朋友，你們能帶著消防哥哥們的祝福「跟著天使往更美好、更善良的地方、快樂玩耍去吧！」，而消防哥哥們也要收拾情緒，整理好心情，在工作崗位上，邁開腳步往前走，繼續幫助其他需要幫忙的人了」。（編輯：林莞茜）