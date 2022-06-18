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挺林智堅戰桃園　鄭文燦：民意所趨、盼再創下個黃金8年

▲新竹市長林智堅將轉戰桃園，力拚延續現任市長鄭文燦的市政擘畫。（圖／翻攝自鄭文燦臉書）
▲新竹市長林智堅將轉戰桃園，力拚延續現任市長鄭文燦的市政擘畫。（圖／翻攝自鄭文燦臉書）

記者黃宣尹／台北報導

2022-06-18 18:41:16

民進黨選對會今（18）日達成共識，決定徵召新竹市長林智堅參選桃園市長。現任桃園市長鄭文燦晚間透過臉書表示，要延續8年執政成績，要找最強的母雞，民調清晰顯示，桃園基層民意是傾向林智堅參選桃園市長。林智堅現在47歲，剛好與自己當選桃園市長時同樣的年紀，「我深信，桃園市+新竹市，可以同行致遠」。

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鄭文燦說，「桃園市是我感情的所在，我比任何人都在乎桃園市會不會贏」，8年前，當選市長的那一刻，他就告訴自己，桃園翻轉大不易，要放下所有的教條、壓力與個人利害，以遠見、魄力與執行力，打造一個宜居宜業的城市。

鄭文燦說，他自我期許，要以8年的努力，給市民一個可以微笑、可以依靠的桃園，在這裡好生活、好工作，在這裡追求人生的幸福夢想。8年來，他1天當作3天用，一步一腳印，從未休息，也不喊累。

鄭文燦說，每次聽到市民向他說，市長真的是鐵人市長，投給市長這一票很值得，他就告訴自己，能夠擔任桃園市長，是一生的榮耀。8年，桃園真的改變了，市民處處有感，桃園市也在迎接更美好的大未來，自己打下的基礎，正是桃園未來10年城市發展的起跑點，「我要通過2022年的市長選舉，讓桃園有下一個黃金八年」。

鄭文燦說，如同他0第一次的競選主題曲《堅持》所唱，「我是用命在打拚」，他當然也要盡一切的努力與智慧，換取桃園另外一個階段的驚嘆號。

鄭文燦表示，這是桃園市的關鍵時刻，為了找出最強、最能勝選的市長人選，自己沒有口袋人選，誰的民調高，能夠勝選就會第一個支持。每一個可能的人選，都是好同志、好夥伴，但市長人選只有一個，必須摒除主觀，把勝選當作唯一標準，用民調找出最強的人選。

鄭文燦說，感謝立委鄭運鵬，是立法院年輕一代傑出的幹事長，展現了以大局為重、以理念為先的領導者高度；前立委鄭寶清對於桃園的城市大轉型，在立委任內，爭取許多重要的建設計畫落地；前立委黃適卓從開南大學副校長到市府首席顧問，他一直秉持著感情、理想與專業的學者本色；前立委彭紹瑾擁有德國慕尼黑大學法學博士的學歷，從政以來，清廉勤奮，一直都是地方的標竿。

鄭文燦說，深深謝謝4位隊友，大家彼此是「一個團隊、一個目標」，桃園的關鍵時刻，必須團結一心。由兼任黨主席的總統蔡英文召集的選對會，是以徵召方式產生桃園市的市長人選，贏的邏輯是主要的決策思維。中央黨部針對此次徵召案所做的客觀民調，林智堅的支持度是最高的，在兩黨或是三黨對比下，都贏過國民黨提名的張善政有一段差距，而且，比較前幾次的各種民調，林智堅市長穩定上升中。

鄭文燦表示，要延續8年執政成績，要找最強的母雞，帶動議員席次成長，民調清晰顯示，桃園基層民意是傾向林智堅參選桃園市長。桃園市、新竹市是共同生活圈，互動密切，在產業、文化、觀光、教育上都有許多交流，甚至在居住地、上班地也都互相交錯。兩個躍升的年輕城市，在科技產業的地圖上，互補加成，在城市治理的方法上，共學成長。「我深信，桃園市+新竹市，可以同行致遠」。

鄭文燦表示，39歲就當上新竹市長的林智堅，8年的新竹經驗，讓他成為最受肯定的年輕市長，他和林智堅經常在各種媒體被評價為五星級市長，彼此沒有刻意競爭，只有互相學習各自城市的優點，彼此共同的特色是超越藍綠，創造一個共融成長的城市。


鄭文燦表示，林智堅現在47歲，剛好與自己當選桃園市長時同樣的年紀，此刻的林智堅，桃園市民並不陌生，他帶著卓越的城市治理經驗，可以讓桃園市政無縫接軌，創造桃園市下一個黃金8年，「請桃園市民和我一樣，選擇支持林智堅，讓桃園繼續發光發亮」。

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