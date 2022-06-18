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柯建銘推薦入民進黨！沈慧虹戰新竹　盼成溫柔的大家長

▲具交通專業的新竹市副市長沈慧虹已申請加入民進黨，並將出戰年底新竹市長選舉。（圖／翻攝自沈慧虹臉書）
▲具交通專業的新竹市副市長沈慧虹已申請加入民進黨，並將出戰年底新竹市長選舉。（圖／翻攝自沈慧虹臉書）

記者黃宣尹／台北報導

2022-06-18 18:53:41

民進黨選對會今（18）日達成共識，決定徵召新竹市副市長沈慧虹參選新竹市長。沈慧虹晚間表示，新竹早就是第二故鄉，她將放下公務生涯的身分，轉換為候選人，希望成為堅定且溫柔的城市大家長。

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沈慧虹說，感謝民進黨選對會對自己的支持，建議徵召她作為民進黨新竹市長參選人，這樣的託付與責任，是公務生涯始料未及，但自己無懼挑戰，新竹早就是第二故鄉，自己希望為新竹人做更多。

沈慧虹說，她將放下公務生涯的身分，轉換為候選人，希望能成為可以守護市民的人，那種堅定且溫柔的城市大家長。

沈慧虹說，她在雲林斗南出生，大學時唸了較少女生選擇的運輸管理，在交大研究所也是繼續鑽研交通運輸相關；進入公部門後，從陳水扁市長、馬英九市長、郝龍斌市長、甚至是柯文哲市長在競選期間，交通政策一直都是自己的最愛，也是自己貢獻專業的地方。

沈慧虹回憶，7年多前，收到林智堅的邀請，來到新竹市擔任交通處長。2年後，感謝林智堅對她的肯定與信賴，讓她承擔起更多責任成為副市長。新竹也從一開始的陌生，成為了熟悉的家，自己的第二故鄉。

沈慧虹表示，這幾年林智堅帶著市府團隊描繪新竹的未來，在完全的信賴與支持下，她也才能放開手腳一展長才，從最初的新竹轉運站、寶山路調撥車道、打通園區周邊道路，到延宕30年的公道三、新竹輕軌的規劃，這些都是我熟悉的領域；不只交通建設，兒童醫院、微笑水岸、新校園運動、藝文高地等等各項重大工程，自己也都參與其中，率領各局處，將建設一件件完成。

沈慧虹說，曾經問過媽媽，「我會不會變成我討厭的那種人？」，媽媽說，「妳不會，妳嘴硬心軟，不會變成妳不喜歡的那種人」。

沈慧虹表示，要跟我媽媽說，「我要選市長了，如果媽媽在天上某個地方看著我，那希望媽媽可以祝福我。新竹已經成為我的第二故鄉，8年來的基礎，迎來未來的改變，過去我一直努力，未來我也會繼續」。

至於被問及是否入黨，沈慧虹表示，上週即和林智堅一起去和民進黨立法院黨團總召柯建銘商討入黨一事，目前也已經送出入黨申請，也感謝柯建銘成為自己入黨申請書上的推薦人，柯也鼓勵自己要不畏艱難勇於挑戰。

談到何時展開競選行程，沈慧虹說，因為林智堅現在確診，自己在職務上是市長的代理，必須繼續推動相關的市政工作，至於下一步會等待林智堅居隔結束後，再來做規劃。

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