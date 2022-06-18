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原子演唱會／木星見台下家人秒噴淚！1000人安慰：你很棒

▲「木星」成員金雲（左起）、奕傑、治廷、尚儒、高赫。（圖／記者葉政勳攝）
▲「木星」成員金雲（左起）、奕傑、治廷、尚儒、高赫。（圖／記者葉政勳攝）

記者陳雅蘭/台北報導

2022-06-18 19:41:422022-06-18 19:48:03

台灣第一檔男團選秀《原子少年ATOM BOYZ》熱播中，80位少年在節目中展現精湛實力，甫開播至今累積不少粉絲，亦成功於今（18日）在西門町WESTAR舉辦「原力覺醒・行星初現」首場售票演唱見面會，1000張門票開賣即秒殺，人氣非凡。「木星」成員金雲、治廷、奕傑、尚儒、高赫晚間第6組登場，帶來《Touch Me》表演，5位高帥少年一現身，嗨翻1000名粉絲熱烈尖叫。

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▲木星帶來《Touch Me》。（圖／記者葉政勳攝）
▲木星帶來《Touch Me》。（圖／記者葉政勳攝）
高赫透露今哥哥有到場，感言講到一半哽咽，台下歌迷立即喊話「你很棒」安慰，遭金雲虧說：「第一次看到高赫哭！」高赫笑回：「我在我們被淘汰明明哭過！」尚儒則感謝小宜，坦言若沒有他，「不知道自己未來要走什麼路，他鼓勵我參加節目，我才有目標前進」。

治廷坦言雖然木星被淘汰，仍鼓勵大家勇敢追夢，「如果你們有屬於自己的夢想，就勇敢去追不要害怕」。

▲金雲秀出招牌動作，全場尖叫爆棚。（圖／記者葉政勳攝）
▲金雲秀出招牌動作，全場尖叫爆棚。（圖／記者葉政勳攝）
《原子少年》粉絲可以透過beanfun票選活動，選擇最喜愛的偶像選手，因為最後票選的前5名，可以在8月份登上西門町大型戶外看板，預計在7月15日結束票選，另外還有推出官方授權的周邊商品，讓粉絲以行動表示支持。

票選活動網址：https://bean.fun/5iMvH

周邊商品網址：https://shop.jollybuy.com/43r5n

NOWnews民調網址：

https://vote.nownews.com/vote/f463beb77646f7d68b58629e2bb312ed94bd55a0

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