原子演唱會／木星見台下家人秒噴淚！1000人安慰：你很棒
台灣第一檔男團選秀《原子少年ATOM BOYZ》熱播中，80位少年在節目中展現精湛實力，甫開播至今累積不少粉絲，亦成功於今（18日）在西門町WESTAR舉辦「原力覺醒・行星初現」首場售票演唱見面會，1000張門票開賣即秒殺，人氣非凡。「木星」成員金雲、治廷、奕傑、尚儒、高赫晚間第6組登場，帶來《Touch Me》表演，5位高帥少年一現身，嗨翻1000名粉絲熱烈尖叫。
高赫透露今哥哥有到場，感言講到一半哽咽，台下歌迷立即喊話「你很棒」安慰，遭金雲虧說：「第一次看到高赫哭！」高赫笑回：「我在我們被淘汰明明哭過！」尚儒則感謝小宜，坦言若沒有他，「不知道自己未來要走什麼路，他鼓勵我參加節目，我才有目標前進」。
治廷坦言雖然木星被淘汰，仍鼓勵大家勇敢追夢，「如果你們有屬於自己的夢想，就勇敢去追不要害怕」。
《原子少年》粉絲可以透過beanfun票選活動，選擇最喜愛的偶像選手，因為最後票選的前5名，可以在8月份登上西門町大型戶外看板，預計在7月15日結束票選，另外還有推出官方授權的周邊商品，讓粉絲以行動表示支持。
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