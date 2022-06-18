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原子演唱會／水星後台打賭失敗　舞台上哭成淚海

▲水星以可愛風格表演歌曲，左起為須弘道、李秉毓、黃莑茗、林毓家、洪禹翔。（圖／記者葉政勳攝）
▲水星以可愛風格表演歌曲，左起為須弘道、李秉毓、黃莑茗、林毓家、洪禹翔。（圖／記者葉政勳攝）

記者江芷稜/綜合報導

2022-06-18 20:00:062022-06-18 20:12:41

選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》將打造潛力偶像新世紀男團，今（18）日迎來「原力覺醒・行星初現」首場售票演唱見面會，晚上6點在西門町 WESTAR登場，平均年齡最小的水星，出場前在後台打賭不會哭，結果看到滿場粉絲的應援、呼喊，成員都忍不住掉淚。

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▲水星感謝粉絲時忍不住落淚。（圖／記者葉政勳攝）
▲水星感謝粉絲時忍不住落淚。（圖／記者葉政勳攝）
水星帶來《FREAKY LOVE》和《不為什麼》，團內的貢丸李秉諭和林毓家，其實是街舞高手，得過不少獎項，進入水星團後有些不適應風格，但沒想到隨著比賽進行，高度反差萌反而幫貢丸收穫不少粉絲，他搞笑說，「我會一直可愛下去！ 


水星成員們本來說好不哭，隊長黃莑茗忍住眼淚，感謝一路支持、幫助他登上《NOWnews今日新聞》民調第一的粉絲「莑糖們」，向來感性的洪禹翔，雖然有幾場演出沒有上場，卻始終在人氣投票名次高居不下，他忍不住淚崩，感謝默默支持的「飛翔」們。


水星，是太陽系8大行星裡最小，卻是溫差最大的星球，《原子少年》競爭越趨白熱化，初登場是可愛風格的水星少年們，逐漸蛻變成長中，當清澈如水的少年們，幻化冷咧如冰的模樣，在總決賽展現狂野、超乎想像的表現，支持水星的觀眾千萬不要錯過。




《原子少年》粉絲可以透過beanfun票選活動，選擇最喜愛的偶像選手，因為最後票選的前5名，可以在8月份登上西門町大型戶外看板，預計在7月15日結束票選，另外還有推出官方授權的周邊商品，讓粉絲以行動表示支持。

票選活動網址：https://bean.fun/5iMvH

周邊商品網址https://shop.jollybuy.com/43r5n

《NOWnews今日新聞》民調網址：

https://vote.nownews.com/vote/f463beb77646f7d68b58629e2bb312ed94bd55a0

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能不圈粉嗎？對《原子少年》誰的反差感最心動？

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