原子演唱會／水星後台打賭失敗　舞台上哭成淚海

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水星帶來《FREAKY LOVE》和《不為什麼》，團內的貢丸李秉諭和林毓家，其實是街舞高手，得過不少獎項，進入水星團後有些不適應風格，但沒想到隨著比賽進行，高度反差萌反而幫貢丸收穫不少粉絲，他搞笑說，「我會一直可愛下去！ 」
水星成員們本來說好不哭，隊長黃莑茗忍住眼淚，感謝一路支持、幫助他登上《NOWnews今日新聞》民調第一的粉絲「莑糖們」，向來感性的洪禹翔，雖然有幾場演出沒有上場，卻始終在人氣投票名次高居不下，他忍不住淚崩，感謝默默支持的「飛翔」們。
水星，是太陽系8大行星裡最小，卻是溫差最大的星球，《原子少年》競爭越趨白熱化，初登場是可愛風格的水星少年們，逐漸蛻變成長中，當清澈如水的少年們，幻化冷咧如冰的模樣，在總決賽展現狂野、超乎想像的表現，支持水星的觀眾千萬不要錯過。
《原子少年》粉絲可以透過beanfun票選活動，選擇最喜愛的偶像選手，因為最後票選的前5名，可以在8月份登上西門町大型戶外看板，預計在7月15日結束票選，另外還有推出官方授權的周邊商品，讓粉絲以行動表示支持。
票選活動網址：https://bean.fun/5iMvH
周邊商品網址：https://shop.jollybuy.com/43r5n
《NOWnews今日新聞》民調網址：
https://vote.nownews.com/vote/f463beb77646f7d68b58629e2bb312ed94bd55a0