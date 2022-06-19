SONY LinkBuds S降噪耳機開箱！4.8克極輕巧　3亮點必看

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這次Linkbuds S 的重量不到 4.8 克，號稱是目前市面上最小巧具備高解析度的真無線降噪耳機 。且這次耳機的設計算是相當不錯，SONY指出，從1982年開始推出全球第一款入耳式耳機後，就開始收集世界各地耳朵形狀的大量資料，並評估各種類型耳朵的敏感度，運用這份資料讓Linkbuds S帶來貼合耳形，符合人體工學設計，且穩定性更高。
亮點2：出色的抗風噪
SONY降噪一直都是優等生，讓人可享受最佳的沈浸的音樂體驗，隔絕的環境的干擾。LinkBuds S WF-LS900N採用獨家整合處理器 V1 可快速發出反向聲波抵銷外界噪音，而為了最小化風噪，麥克風被設計包覆於有網罩的外殼中，即使在強風的環境中也能確保不受干擾的聆聽品質，適合需長時間聆聽、通話。
亮點3：音質佳
整合處理器 V1 內建數位類比轉換迴路，可減少失真傳遞清晰的音質；支援 Hi-Res 高解析音質，並搭載 DSEE Extreme 數位音質還原技術，能有效還原被壓縮的音檔傳遞更豐富的音訊細節，此外，使用全新開發的 5mm 驅動單體，配備高順應性振膜，在實現小巧輕量設計的同時也能保有強勁的低音表現，是目前是目前業界最小的 Hi-Res 真無線降噪耳機。
其他功能
具備 IPX4 防潑水設計，提供智慧聆聽體驗，支援彈性音效控制、Speak-to-chat 快速聊天模式以及全新語音喚醒音助理等功能；內建薄型化電池可達到 20 小時的電池續航力，以及快速充電 5 分鐘可提供額外 1 小時電力的規格，耳機支援觸控操控。