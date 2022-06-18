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原子演唱會／天王星不耍狠裝萌　3連拍「1年份羞恥用完」

▲「天王星」成員小孩（左起）、承祐、胥崴、昱廷、有翔。（圖／記者葉政勳攝）
▲「天王星」成員小孩（左起）、承祐、胥崴、昱廷、有翔。（圖／記者葉政勳攝）

記者陳雅蘭/台北報導

2022-06-18 20:24:17

台灣第一檔男團選秀《原子少年ATOM BOYZ》熱播中，80位少年在節目中展現精湛實力與魅力，甫開播至今累積不少粉絲，亦成功於今（18日）在西門町WESTAR舉辦「原力覺醒・行星初現」首場售票演唱見面會，1000張門票開賣即秒殺，人氣非凡。「天王星」作為壓軸登場的行星，場上帶來《King》之外，更加碼送上可愛3連拍，台下1000名粉絲欣喜若狂。

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▲▼「天王星」可愛三連拍。（圖／記者葉政勳攝）
▲▼「天王星」可愛三連拍。（圖／記者葉政勳攝）
▲▼「天王星」可愛三連拍。（圖／記者葉政勳攝）
 
▲▼「天王星」可愛三連拍。（圖／記者葉政勳攝）
 
有翔跟昱廷台上感謝父母，以及為他們投票的粉絲，昱廷說：「我不知道我們表現的怎樣，但我們對你們的表現很滿意！」胥崴也幽默表示：「老樣子，記得追蹤我，我要發多一點我的照片。」發言逗翻台下。

小孩表示：「謝謝大家，從我們人氣最後一名，看我們到現在變第一名，都要謝謝你們大家。」他說完要求成員可愛3連拍，拍完後5位男孩害羞不已，大喊：「這一年羞恥用完了！」

《原子少年》粉絲可以透過beanfun票選活動，選擇最喜愛的偶像選手，因為最後票選的前5名，可以在8月份登上西門町大型戶外看板，預計在7月15日結束票選，另外還有推出官方授權的周邊商品，讓粉絲以行動表示支持。

票選活動網址：https://bean.fun/5iMvH

周邊商品網址：https://shop.jollybuy.com/43r5n

NOWnews民調網址：

https://vote.nownews.com/vote/f463beb77646f7d68b58629e2bb312ed94bd55a0

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