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原子演唱會／坤達驚喜現身　林佳辰忍淚：盼讓你驕傲

▲坤達向原子少年們比愛心。（圖／記者葉政勳攝）
▲坤達向原子少年們比愛心。（圖／記者葉政勳攝）

記者江芷稜/綜合報導

2022-06-18 20:59:392022-06-18 21:09:16

選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》將打造潛力偶像新世紀男團，今（18）日迎來「原力覺醒・行星初現」首場售票演唱見面會，晚上6點在西門町 WESTAR登場，一路以來看著少年們長大的星際導師坤達跟舞力導師田一德，驚喜現身貴賓席，為他們加油打氣，選手們情緒也非常激動，林佳辰忍住淚水說：「謝謝導師一路上對少年們的鼓勵，希望我們永遠是你的驕傲」。

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▲田一德和坤達笑說像是原子少年們的爸爸。（圖／記者葉政勳攝）
▲田一德和坤達笑說像是原子少年們的爸爸。（圖／記者葉政勳攝）

坤達笑說，和田一德是來驗收少年們的表現，坦言「我們看得非常開心，跟平常感覺不一樣，你知道我們為什麼看現場表演，會看到站起來，我們已經看了很多次，但他們現場就是這麼有魅力！」

▲原子少年的選手們上台跳舞，整齊劃一舞姿燃炸全場。（圖／記者葉政勳攝）
▲原子少年的選手們上台跳舞，整齊劃一舞姿燃炸全場。（圖／記者葉政勳攝）

他笑說和田一德就像爸爸，看著原子少年表演越趨成熟，感覺像看小孩長大了，並感謝粉絲到場支持，更不要錯過節目播出，接下來會越來越精彩，火星陳峻廷向坤達告白「達哥我愛你」，田一德也說，感覺少年們變帥，觀看過程忍不住想跳舞！

▲原子少年的小分隊「亞特蘭提斯」，見面會加碼表演，左起為MAX、呂植宇、林佳辰、吳昱廷、MAX、李哲言。（圖／記者葉政勳攝）
▲原子少年的小分隊「亞特蘭提斯」，見面會加碼表演，左起為MAX、呂植宇、林佳辰、吳昱廷、MAX、李哲言。（圖／記者葉政勳攝）

《原子》見面會最後彩蛋則是亞特蘭提斯加碼表演自創曲《NEW GANG》，由李哲言、呂植宇、吳昱廷、林佳辰、MAX、高有翔等由團員自行組成的小分隊，從YouTube粉絲僅500多人，在節目播出後不斷推出精彩創作，讓歌迷耳目一新，YouTuber頻道目前累積上萬名粉絲，發展潛力非常驚人。

 

 

《原子少年》粉絲可以透過beanfun票選活動，選擇最喜愛的偶像選手，因為最後票選的前5名，可以在8月份登上西門町大型戶外看板，預計在7月15日結束票選，另外還有推出官方授權的周邊商品，讓粉絲以行動表示支持。

票選活動網址：https://bean.fun/5iMvH

周邊商品網址：https://shop.jollybuy.com/43r5n

NOWnews民調網址：

https://vote.nownews.com/vote/f463beb77646f7d68b58629e2bb312ed94bd55a0

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能不圈粉嗎？對《原子少年》誰的反差感最心動？

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