COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

林智堅、沈慧虹出戰桃竹　柯建銘籲承擔責任、為土地奮鬥

▲柯建銘表示，歷史的責任已不可迴避的降臨在肩膀上，他與林智堅及沈慧虹會共同承擔，一起繼續為台灣這塊土地奮鬥。（圖／翻攝自柯建銘臉書）
▲柯建銘表示，歷史的責任已不可迴避的降臨在肩膀上，他與林智堅及沈慧虹會共同承擔，一起繼續為台灣這塊土地奮鬥。（圖／翻攝自柯建銘臉書）

記者黃宣尹／台北報導

2022-06-18 21:06:50

民進黨選對會今（18）日建議在桃園市、新竹市徵召新竹市長林智堅、新竹市副市長沈慧虹。民進黨立法院黨團總召柯建銘晚間表示，歷史的責任已不可迴避的降臨在肩膀上，他與林智堅及沈慧虹會共同承擔，一起繼續為台灣這塊土地奮鬥。

我是廣告 請繼續往下閱讀
柯建銘回顧，原先有意參選新竹市長的鄭宏輝自1996年、林智堅自2000年、沈惠虹自2014年到今天為止20多年來，有大家共同努力與合作的過程，攜手推動故鄉新竹的進步與繁榮。最感驕傲的是，林智堅讓新竹市變成「幸福城市」，是新竹建城300年以來，建設最多的市長。

柯建銘說，林智堅讓新竹市躍上國際舞台，城市的光榮感、驕傲感寫在市民臉龐，打造「桃竹共榮圈」是新的挑戰的開始，「智堅的執行力、擘畫力、堅毅力及勇於面對挑戰與承擔，是我對他的信心」。

柯建銘也說，沈慧虹7年多來輔佐林智堅，專業、認真、有女性的溫柔、堅毅、思路敏慧、善於溝通，7年來摸透走遍新竹大街小巷，處理無數疑難雜症，對新竹市後續的發展、願景，絕對是接棒林智堅的不二人選。

柯建銘也說，鄭宏輝此次大器的「成功不必在我，但一定有我」，喊出「團結、勝選」，一起守住新竹市，延續民進黨執政成績，除了祝福，當然也會加入打拼團隊。

柯建銘表示，「歷史的責任，已不可迴避的降臨在我們肩膀上，智堅市長、沈副市長，我們的挑戰已開始了」，勇於面對挑戰、共同承擔，是不變的信念與責任，努力與成果必會成正比的，一起繼續為台灣這塊土地奮鬥吧！

如「隔壁的明星」林智堅旋風襲南桃　搭沈慧虹拚雙城雙贏

轉戰桃園！林智堅：不因不捨傷志氣、要與新竹彼此壯大

柯建銘推薦入民進黨！沈慧虹戰新竹　盼成溫柔的大家長

林智堅轉戰桃園　鄭運鵬：100%祝福與協助

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

繼續作答
即時
推薦閱讀