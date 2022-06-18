林智堅、沈慧虹出戰桃竹 柯建銘籲承擔責任、為土地奮鬥
民進黨選對會今（18）日建議在桃園市、新竹市徵召新竹市長林智堅、新竹市副市長沈慧虹。民進黨立法院黨團總召柯建銘晚間表示，歷史的責任已不可迴避的降臨在肩膀上，他與林智堅及沈慧虹會共同承擔，一起繼續為台灣這塊土地奮鬥。
柯建銘回顧，原先有意參選新竹市長的鄭宏輝自1996年、林智堅自2000年、沈惠虹自2014年到今天為止20多年來，有大家共同努力與合作的過程，攜手推動故鄉新竹的進步與繁榮。最感驕傲的是，林智堅讓新竹市變成「幸福城市」，是新竹建城300年以來，建設最多的市長。
柯建銘說，林智堅讓新竹市躍上國際舞台，城市的光榮感、驕傲感寫在市民臉龐，打造「桃竹共榮圈」是新的挑戰的開始，「智堅的執行力、擘畫力、堅毅力及勇於面對挑戰與承擔，是我對他的信心」。
柯建銘也說，沈慧虹7年多來輔佐林智堅，專業、認真、有女性的溫柔、堅毅、思路敏慧、善於溝通，7年來摸透走遍新竹大街小巷，處理無數疑難雜症，對新竹市後續的發展、願景，絕對是接棒林智堅的不二人選。
柯建銘也說，鄭宏輝此次大器的「成功不必在我，但一定有我」，喊出「團結、勝選」，一起守住新竹市，延續民進黨執政成績，除了祝福，當然也會加入打拼團隊。
柯建銘表示，「歷史的責任，已不可迴避的降臨在我們肩膀上，智堅市長、沈副市長，我們的挑戰已開始了」，勇於面對挑戰、共同承擔，是不變的信念與責任，努力與成果必會成正比的，一起繼續為台灣這塊土地奮鬥吧！