崑山科大與吳寶春產學合作全台首間烘焙學院實體門市開幕

崑山科大今（ 18 ）日舉行畢業典禮及 57 周年校慶，典禮上邀請國際名廚江振誠、冠軍麵包師傅吳寶春及藝人韋禮安，為畢業生帶來祝福與精采表演。同時全台首間吳寶春烘焙學院實體門市正式開幕，特禮聘吳寶春擔任烘焙學院院長暨榮譽講座教授，為培養烘焙人才寫下產學合作佳話。

我是廣告 請繼續往下閱讀

崑山科大校長李天祥表示， 4 月 26 日在「吳寶春 ( 麥方 ) 店 台北信義旗艦店」宣布品牌進駐崑山科大攜手進行產學合作，禮聘吳寶春師傅擔任烘焙學院院長暨榮譽講座教授，並邀請謝忠祐主廚擔任副院長，莎士比亞烘焙坊麵包師傅王鵬傑擔任講座教授，讓學生的專業與興趣可以充分與實習單位對接，透過前店後場經營模式，讓學生於就學期間可以每日參與生產、營運和店務實作，從做中學，學中做，提升烘焙工藝，畢業後與烘焙產業無縫接軌。

▲主廚江振誠親臨崑山科大畢典祝福畢業生（圖／記者張振興攝，2022,06,18）

崑山科大歷年來均積極爭教育部各項補助，建置模擬業界的實作場域，包含「國際咖啡認證中心」、「時尚藝廊」等，曾於 2021 年與冠軍麵包師傅吳寶春旗下品牌「吳寶春烘焙學院」合作，推出線上烘焙課程，獲得同學良好評價。為培養更多麵包界後起之秀及傳承工藝麵包技藝，決定讓學生於就學期間能夠參與每日生產、營運和店務實作，提升烘焙專業技能與經營管理知識，進而成為接軌業界的專業人才，吳寶春烘焙學院門市 6 月 6 日已經開始試營運，今日正式開幕。