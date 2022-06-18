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崑山科大與吳寶春產學合作全台首間烘焙學院實體門市開幕

▲全首間吳寶春烘焙學院實體門市正式開幕（圖／記者張振興攝，2022,06,18）
▲全首間吳寶春烘焙學院實體門市正式開幕（圖／記者張振興攝，2022,06,18）

記者張振興/台南報導

2022-06-18 22:48:01

崑山科大今（18）日舉行畢業典禮及57周年校慶，典禮上邀請國際名廚江振誠、冠軍麵包師傅吳寶春及藝人韋禮安，為畢業生帶來祝福與精采表演。同時全台首間吳寶春烘焙學院實體門市正式開幕，特禮聘吳寶春擔任烘焙學院院長暨榮譽講座教授，為培養烘焙人才寫下產學合作佳話。

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崑山科大校長李天祥表示，426日在「吳寶春(麥方) 台北信義旗艦店」宣布品牌進駐崑山科大攜手進行產學合作，禮聘吳寶春師傅擔任烘焙學院院長暨榮譽講座教授，並邀請謝忠祐主廚擔任副院長，莎士比亞烘焙坊麵包師傅王鵬傑擔任講座教授，讓學生的專業與興趣可以充分與實習單位對接，透過前店後場經營模式，讓學生於就學期間可以每日參與生產、營運和店務實作，從做中學，學中做，提升烘焙工藝，畢業後與烘焙產業無縫接軌。

▲主廚江振誠親臨崑山科大畢典祝福畢業生（圖／記者張振興攝，2022,06,18）
▲主廚江振誠親臨崑山科大畢典祝福畢業生（圖／記者張振興攝，2022,06,18）
崑山科大歷年來均積極爭教育部各項補助，建置模擬業界的實作場域，包含「國際咖啡認證中心」、「時尚藝廊」等，曾於2021年與冠軍麵包師傅吳寶春旗下品牌「吳寶春烘焙學院」合作，推出線上烘焙課程，獲得同學良好評價。為培養更多麵包界後起之秀及傳承工藝麵包技藝，決定讓學生於就學期間能夠參與每日生產、營運和店務實作，提升烘焙專業技能與經營管理知識，進而成為接軌業界的專業人才，吳寶春烘焙學院門市66日已經開始試營運，今日正式開幕。


崑山科大與吳寶春烘焙學院的合作，開幕活動由該校公共關係暨廣告系負責籌劃活動，結合時尚展演學士學位學程精彩走秀熱鬧登場，現場有餐飲管理及廚藝系擔任禮生接待，也負責在幕後供應由吳寶春團隊技術指導台南獨家專賣的麵包，充分展現跨院系合作的精神與實作成果。


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