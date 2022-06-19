COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

第一AV女優內鬥！吳夢夢被控下架影片　怒揭娃娃買新聞

▲娃娃指控吳夢夢施壓片商，讓她的影片被下架。（圖／翻攝娃娃、吳夢夢FB）
▲娃娃指控吳夢夢施壓片商，讓她的影片被下架。（圖／翻攝娃娃、吳夢夢FB）

記者江芷稜/綜合報導

2022-06-19 09:21:31

台灣第一AV女優到底是誰？這頭銜引起成人影視圈上演內鬥戲碼，女優娃娃（翁雨澄）痛批吳夢夢施壓片商「有她就沒有我」，要求將她演出的影片在AV平台「麻豆傳媒」全面下架，每月20萬收入被砍，對外怒揭被霸凌內幕，更指控廣告導演圤智雨提出潛規則要求，吳夢夢也反擊娃娃花錢買新聞拉採自己，三方大亂鬥讓網友看到眼花撩亂。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲娃娃身材前凸後翹，還和鄧佳華拍過AV影片。（圖／翻攝娃娃FB）
▲娃娃身材前凸後翹，還和鄧佳華拍過AV影片。（圖／翻攝娃娃FB） 
▲娃娃爆出買新聞，爭搶台灣第一AV女優頭銜。（圖／翻攝娃娃FB）
▲娃娃爆出買新聞，爭搶台灣第一AV女優頭銜。（圖／翻攝娃娃FB）
▲娃娃發文指控吳夢夢霸凌。（圖／翻攝娃娃IG）
▲娃娃發文指控吳夢夢霸凌。（圖／翻攝娃娃IG）
娃娃17日在IG爆料，影片被吳夢夢封殺下架，感到非常失望，並強調沒有爭搶第一AV女優的野心，「妳私下跟麻豆傳媒施壓說有娃娃就沒有妳吳夢夢，我想請問妳發揮特權，下架我葵心娛樂的原因是什麼？我知道妳最近在經營轉型，這就是妳身為『台灣第一女優』所擁有的氣度與風範嗎？」並強調吳夢夢私下施壓麻豆傳媒，是有錄音存證。

▲吳夢夢接受BBC訪問，知名度大增。（圖／翻攝吳夢夢FB）
▲吳夢夢接受BBC訪問，知名度大增。（圖／翻攝吳夢夢FB）
▲吳夢夢反擊娃娃降價爭搶拍片。（圖／翻攝吳夢夢FB）
▲吳夢夢反擊娃娃降價爭搶拍片。（圖／翻攝吳夢夢FB）
被指名道姓開戰，吳夢夢也不忍了，承認確實說過「如果在平台一直看到她的片，我真的不想要繼續待著了」的話，起因是娃娃花12萬買訪談報導，引導輿論走向，企圖搶奪第一女優頭銜，「我很在乎自己曾付出的友情， 因為一個虛名被踐踏。我介意的不是她有著和我同樣目標， 而是她為了這個目標選擇踩我」，反擊娃娃人後道歉，人前公審。

雙姝甫公開宣戰，導演圤智雨也被捲入戰局，娃娃曝光錄音檔指控他想要潛規則自己，在對話間暗示多次，圤智雨則打臉她主動要「以身相許」，還拿錢要她幫忙弄吳夢夢，不排除提告娃娃。三方你來我往，網友則各擁其主，也認為這產業在台灣尚未有良性發展，「台灣女人很會鬥！不像日本女優一起把A片的餅做大」、
「吵吵吵，吵什麼，有本事就去拍的跟日本一樣」、「各有特色，何必互相傷害」。

台灣第一女優登《BBC》！拍A片成癮「覺得錯但無法克制」

毛髮茂密被投訴！AV女優修剪下體　8成男粉都愛「這種」

傳奇AV女優「超醜素顏照」曝光　男星：比全裸炸毛還犧牲

口罩女神泡澡辣照流出　30萬老司機暴動：我來擦背

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
老將新秀難分軒至，你認為誰才是本屆金曲歌王？

老將新秀難分軒至，你認為誰才是本屆金曲歌王？

繼續作答
即時
推薦閱讀