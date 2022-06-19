第一AV女優內鬥！吳夢夢被控下架影片 怒揭娃娃買新聞
台灣第一AV女優到底是誰？這頭銜引起成人影視圈上演內鬥戲碼，女優娃娃（翁雨澄）痛批吳夢夢施壓片商「有她就沒有我」，要求將她演出的影片在AV平台「麻豆傳媒」全面下架，每月20萬收入被砍，對外怒揭被霸凌內幕，更指控廣告導演圤智雨提出潛規則要求，吳夢夢也反擊娃娃花錢買新聞拉採自己，三方大亂鬥讓網友看到眼花撩亂。
娃娃17日在IG爆料，影片被吳夢夢封殺下架，感到非常失望，並強調沒有爭搶第一AV女優的野心，「妳私下跟麻豆傳媒施壓說有娃娃就沒有妳吳夢夢，我想請問妳發揮特權，下架我葵心娛樂的原因是什麼？我知道妳最近在經營轉型，這就是妳身為『台灣第一女優』所擁有的氣度與風範嗎？」並強調吳夢夢私下施壓麻豆傳媒，是有錄音存證。
被指名道姓開戰，吳夢夢也不忍了，承認確實說過「如果在平台一直看到她的片，我真的不想要繼續待著了」的話，起因是娃娃花12萬買訪談報導，引導輿論走向，企圖搶奪第一女優頭銜，「我很在乎自己曾付出的友情， 因為一個虛名被踐踏。我介意的不是她有著和我同樣目標， 而是她為了這個目標選擇踩我」，反擊娃娃人後道歉，人前公審。
雙姝甫公開宣戰，導演圤智雨也被捲入戰局，娃娃曝光錄音檔指控他想要潛規則自己，在對話間暗示多次，圤智雨則打臉她主動要「以身相許」，還拿錢要她幫忙弄吳夢夢，不排除提告娃娃。三方你來我往，網友則各擁其主，也認為這產業在台灣尚未有良性發展，「台灣女人很會鬥！不像日本女優一起把A片的餅做大」、
「吵吵吵，吵什麼，有本事就去拍的跟日本一樣」、「各有特色，何必互相傷害」。