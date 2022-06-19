中國廣西嚴重洪災！古都暴雨釀4死1失聯 大學變水上餐廳
中國廣西多地受到持續性強降雨影響，導致公路被摧毀、橋梁斷裂，數十條河流的水位超過警戒線，不僅廣西大學學生餐廳變成了「水上餐廳」，全省14個市、110個縣區更有將近234.9萬人受災，其中柳州市融水縣遭受強降雨襲擊，目前至少4人死亡1人失聯。
廣西受到大範圍持續強降雨影響，一共14個市、110個縣接近235萬人受災，其中14.5萬人緊急轉移安置，30.7萬人需緊急生活救助，1.3萬間房屋倒塌或損毀，中國應急管理部更是直接啟動「4級救災應急」響應。
此外，融水縣香粉鄉古都村群更因為暴雨影響地質災害，一棟木樓直接被沖垮導致5人直接失聯，當局表示至今僅找到4人，2人經現場確認已死亡，另外2人則經搶救無效死亡，剩餘失聯者正在全力搜救中，當地也組織救援團隊將群眾安置於安全地區，搜救工作與善後工作亦同時進行中。
根據廣西氣象台預報，當地最強的降雨時段為18到20號，目前，廣西有數十條河流的水位高度，超越警戒線，包含湘江上游、柳江下游、洛清江、蒙江、桂江中下游等水位將繼續上漲1到3公尺，當地學校更發生泥水倒灌，甚至淹沒餐廳桌面，讓學生們的用餐地點瞬間化為「水上餐廳」。
而除了廣西之外，中國湖南、廣東等多省也洪水肆虐。中國水利部表示，全中國有四個省區51條河流發生超過警戒水位的「超警」洪水，在過去的一週，珠江流域至少有117條河流就發生了「超警洪水」水位持續上漲。