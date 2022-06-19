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手頭緊辦信貸想拿高額低利　銀行傳授2要訣拉高信用評分

▲在物價高漲又適逢繳稅旺季，資金調度讓不少家庭大傷腦筋，不少人會考慮個人信貸，但又怕信用評分不高審核過不了，銀行傳授提高個人信用分數的訣竅。（示意圖／取自unsplash）
▲在物價高漲又適逢繳稅旺季，資金調度讓不少家庭大傷腦筋，不少人會考慮個人信貸，但又怕信用評分不高審核過不了，銀行傳授提高個人信用分數的訣竅。（示意圖／取自unsplash）

記者顏真真／台北報導

2022-06-19 10:07:30

俄烏戰爭所引發通膨效應，讓消費者對物價高漲相當有感，加上適逢繳稅旺季，資金調度讓不少家庭大傷腦筋，不少人會考慮個人信貸，但又怕信用評分不高審核過不了。銀行表示，要順利申貸也有訣竅，包括準時繳卡費，不要短時間向多家銀行借貸，避免影響聯徵，才能拉高信用評分。

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因應疫情變化，110年度綜所稅申報延長至6月底，適逢疫情攪局、通膨帶動物價漲聲不斷，讓多數受薪階級備感壓力，如想透過貸款方式緩解資金壓力，大致可選擇保單借款與銀行信貸等方式，但以資金成本角度考量，銀行的無擔保個人信貸相對是較理想的選項。

不過，想要順利申辦個人無擔保信貸也有訣竅的，華南銀行建議，實務上，銀行在信貸審核時，通常會以借款的人財務狀況、信用評分進行評估，也因此借款人想要拿到較高的額度、較低的優惠利率，不妨可從「按時還款」與「避免短期跟多家銀行申貸」兩大方向著手，以此提高自身的信用評分。

一般來說，銀行在審核信用貸款時，會根據申請人的年齡、收入來源、財務狀況與信用狀況等項目評估借款人的條件，舉例來說，假設小明年滿20歲，有正當職業且在同一公司任職滿2年以上，通常就會被認為是每個月有固定收入來源可還款之人。

若小明有使用信用卡消費的習慣，且每個月都會按時繳交卡費不拖延，他的信用評分也會比較高，在有穩定的收入來源、信用評分也高的情況下，小明想要申辦個人信貸獲得銀行核貸的機率也較高。

銀行解釋，信用評分主要是根據個人的還款紀錄，定期揭露的信用資料，只要是與金融機構有往來，且定期還款者，信用評分也較高；反之，若借款人長期延遲還款，通常信用評分也會較低。

如果過去曾經延遲繳款也別擔心，個人信用評分機制為浮動機制，只要借款人持續與銀行的相關產品有信用度互動，且養成準時繳款的好習慣，仍有機會修補信用評分。

銀行也提醒，在挑選個人信用貸款時，除了比較借款利率外，也要留意相關費用，包括開辦費用與個人信用查詢等費用，這些都攸關借款成本。

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