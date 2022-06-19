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網購誰最大手筆？60歲以上最敢刷　2客群最愛辦卡享優惠

▲網購誰最大手筆？有銀行分析發現，60歲以上最敢刷，申辦網購卡最大客群以服務業最多、電子業居次。（示意圖／翻攝自Pexels）
▲網購誰最大手筆？有銀行分析發現，60歲以上最敢刷，申辦網購卡最大客群以服務業最多、電子業居次。（示意圖／翻攝自Pexels）

記者顏真真／台北報導

2022-06-19 10:30:01

疫情帶動宅經濟，許多人不出門照樣上網購物，但網購若能善用信用卡，也可省下不少費用，不過，怎麼樣的人最愛網購且大手筆不手軟？有銀行分析旗下網購神卡客群消費行為發現，「單筆網購」消費冠軍卻是由客群占比僅3%的「6字頭」高齡卡友勝出，金額甚至是3字頭卡友的兩倍之多，而服務業及電子業則是最愛辦網購卡。

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兆豐銀行分析指出，旗下網購神卡「e秒刷」客群有高達37%比例都是3字頭的青年客戶，但實際上「單筆網購」消費冠軍卻是由客群占比僅3%的「6字頭」高齡卡友勝出，金額甚至是3字頭卡友的兩倍之多，每次出手、每筆平均一定破千元，過去1到4月單筆平均消費約1300元，顯示年齡越大、網購單筆金額越高，打破過去大眾普遍認為只有年輕人在買網購的刻板印象。

不過，由於市面網購卡五花八門，要能在競爭激烈的市場中勝出，除了回饋比例得夠高才能吸客外，銀行也會希望能針對好不容易進來的客群善加經營，提高忠誠度。

兆豐銀行分析客群消費行為，除了發現60歲以上才是最敢刷的人，亦發現來辦網購卡的民眾，職業最大宗是服務業占了30%，其次是電子業占15%，第三則是金融業占7%，而藝術工作者反倒敬陪末座，占比僅0.06%。由此看來，為了提高客戶忠誠度，當銀行識別出客戶背景及消費模式後，自然就可以進一步推出更多適合的服務及優惠，達到多方位留客的目的。

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