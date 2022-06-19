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要加油快去！中油明起汽、柴油各調漲0.1元

▲台灣中油公布最新油價調整方案，在平穩雙機制及調降貨物稅之下，明（20）日起國內汽、柴油各調漲0.1元。（圖／NOWnews資料圖片）
▲台灣中油公布最新油價調整方案，在平穩雙機制及調降貨物稅之下，明（20）日起國內汽、柴油各調漲0.1元。（圖／NOWnews資料圖片）

記者顏真真／台北報導

2022-06-19 12:15:422022-06-19 12:15:45

台灣中油公司宣布，自明（20）日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.6元、95無鉛汽油每公升31.1元、98無鉛汽油每公升33.1元、超級柴油每公升27.4元。

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台灣中油表示，本周受美國聯邦準備理事會（Fed）升息3碼、美元轉強及7月美國本土頁岩油日產量增加等因素影響，導致國際油價震盪小跌。本周浮動油價調整原則的調價指標7D3B周均價下跌0.63美元，惟新台幣兌美元匯率貶值0.217元，國內油價依公式計算漲幅為0.17%。

因此，按浮動油價機制調整原則，原應每公升各調漲7.7元及9.3元，為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），汽、柴油各吸收7.2元及8.8元，吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.4元。因雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收7.6元及9.2元，國內汽、柴油實際價格每公升各調漲0.1元

台灣中油說明，依油價公式及政府調降貨物稅（汽、柴油每公升共各2元及1.5元）調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價、平穩機制運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整的7.6元及9.2元均由台灣中油吸收，累計111年至5月底止，台灣中油共吸收約127.92億元。

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