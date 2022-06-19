何超蓮爆賭王納妾內幕　「小四」竟是正宮挑選的

澳門賭王何鴻燊創立商業帝國，擁有千億資產，情史也頗為豐富，一共擁有妻妾、姨太太等4名伴侶，為他生下17名兒女，其中他與三姨太陳婉珍所生的女兒何超蓮，進入演藝圈當明星，和男星竇驍戀愛中，最近受訪自爆豪門祕辛，透露爸媽會在一起竟是元配黎婉華促成，讓外界非常驚訝。
個性直率的何超蓮，受訪時侃侃而談賭王家事，自誇媽媽很漂亮，卻是一個很木訥的人，只顧著上班當護士，之後成了何鴻燊元配黎婉華的看護，很死心眼地工作，「後來是大太太覺得她很可靠，又乖又漂亮，覺得我爸好像喜歡她，重點不是我媽去找我爸的，是我爸喜歡她，大太太給她們製作機會，跟我媽說要好好照顧他到老，所以才在一起的，我爸是我媽的初戀，是不是很牛！」
何超蓮心疼媽媽嫁入豪門，年輕時有嚴重憂鬱症， 吃了挺重的藥，還要靠安眠藥才能入睡，現在慢慢靠吃中藥代謝，「她把希望都放在我們身上，沒有自己的人生，在這個複雜的家族裡，如果是我自己的人生，我未必可以做到像她這麼偉大，她真的是一個非常偉大的媽媽，嫁給一個那麼有錢的老公，可以每天出去買吃玩，她卻手把手養我們長大，這是她的一個選擇，如果是我，我覺得受不了，可能我沒生小孩，體會不了」。
何超蓮將父母戀愛過程，形容成小護士力爭上游的故事，自己非常感動，網友卻不以為然，認為一夫多妻並不符合價值觀，她的母親當了「小四」，感覺像是元配找來制衡二房的人，「有錢人連這種出軌都可以說得這麼美麗？」、「納妾這些破事說出來，很值得驕傲嗎？搞不懂了」、「像是那種古代原配為了和妾室打擂臺，然後抬自己的丫鬟給丈夫當通房」、「怎麼做到這麼坦坦蕩蕩說出來的，心理可真強大」、「豪門的事情果然是我們不能想像的」、「可能因為她從小就生活在這種家庭裡面，根本就意識不到這是畸形的」。