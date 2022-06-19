真心話？譚德塞遭爆私下認新冠病毒「由武漢實驗室外洩」
新冠病毒在全球爆發嚴重疫情，全球確診人數至今超過5億名，其源頭從何而來仍是各國科學追溯目標。根據英國媒體獨家報導，有消息人士透露過去時常接受北京抗議的世界衛生組織（WHO）主席譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），現在私下也認為新冠病毒是在2019年從中國武漢實驗室意外洩出傳播。
英媒《每日郵報》獨家指出，最早西方情報單位對中國武漢病毒研究所（the Wuhan Institute of Virology）以採集蝙蝠洞的冠狀病毒採樣做實驗，且發生毀滅性意外外洩表達憂慮，但世界衛生組織在疫情爆發時卻採取對中國的恭敬態度，以及接受北京方面抗議病毒由實驗室外洩是陰謀論的說法，因此備受批評。
儘管目前世衛仍公開表示對於新冠病毒的源頭「不排除所有假設」，但英國政府消息人士透露，譚德塞最近向一名歐洲政治高層坦言，迅速在全球擴散的新冠病毒，確實可能是在2019年由中國科學院意外外洩。
報導指出，世衛專家在調查過程並無法直接進入關鍵實驗室，中國疫情爆發時的原始病人數據也不公開，包括英國、美國和澳洲在內的等14個國家批評調查程序「被外力干擾」後，譚德塞也承認過去世衛對病毒源頭的調查報告有所缺陷，加上沒有其他更令人信服的證據表示病毒從動物傳播到人類的情況下，世衛如今採取了更加中立的公開立場；對此，世衛發言人僅表示「譚德塞博士一直認為，將所有可能假設置於檯面上是科學家們的工作」。
事實上，美國眾議院去年8月就曾交出研究報告，指出病毒來源出自武漢病毒研究所，原因是因為實驗室未合乎安全標準，卻遭中國外交部發言人痛批該報告乃「編造的謊言和歪曲的事實」。
※【NOWnews 今日新聞
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