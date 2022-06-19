自助洗衣店怎突然開一堆？全場抖「神優勢」：靠它賺到飽
不論是租屋還是住家，不少人家中都一定會有洗衣機這樣家電，但你是否發現，即便大多數人家中都有洗衣機店，但近年來自助洗衣店一間開過一間，讓人好奇到底都是誰在使用，難道商機真的無限大嗎？近日，就有網友討論「有沒有同一條街已經開三家自助洗衣店的情況？是要跟上娃娃機店後路？」貼文引發廣大討論。
一名網友在臉書社團「爆廢公社」貼文指出「自助洗衣店是非常好賺是嗎？怎麼一家開過一家，同一條街已經開第三家了.....還有開在對面打對台的是怎樣，連用都沒用過的我，真的好奇到底是有什麼商機，大家家裡不是有都洗衣機嗎？幹嘛還要浪費錢是那邊洗衣服啊？是要跟上幾年前娃娃機的後路是不是.....」。
貼文一出，網友紛紛回應「看來你是沒踏進去過喔！每台幾乎都爆滿，洗床單棉被、烘乾超好用」、「烘衣服的功能賺爆，使用者出錢業者提供功能，各取所需」、「烘乾衣服+1北部必備的」、「住北部衣服都曬不乾，直接拿去烘，幾十塊而已」、「前一陣子梅雨季衣服曬不乾，自助洗衣的烘衣超強超好用，30分鐘全乾」、「我家大家庭啦，她一台烘乾可以烘30件衣服，誰還要曬啊，方便到爆」、「烘乾床單+1超級好用」、「床單、棉被不想曬直接烘乾就對了」。
綜合網友意見，多數人透露，自助洗衣店單憑「烘乾功能」就能賺飽，因像是衣服較多的家庭或者是比較難曬的床單以及棉被等等，只要到自助洗衣店花幾十塊錢就能烘乾馬上穿著、使用，尤其下雨天曬不乾衣服時，更是不少人的首要選擇。
而事實上，根據財政部不動產資訊平台統計的資料顯示，從2018年有統計以來，自助洗衣店店數就呈現逐月緩慢增加的趨勢，2018年3月全台共1243店，到今年3月已經成長到2289店，創下新高，4年期間快速增加約千店，成長幅度高達8成，顯見商人們嗅到這波商機，展店速度可以說是相當驚人。（編輯：張嘉哲）