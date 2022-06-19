陶晶瑩2度患「猛爆性肝炎」 醫師：嚴重時得洗肝等移植
藝人陶晶瑩（陶子）日前上公視節目《36題愛上你》，自爆曾2度罹患猛爆性肝炎，甚至肝指數破萬。高雄長庚紀念醫院副院長、胃腸肝膽科教授及主治醫師盧勝男指出，猛爆性肝炎其實是指肝臟功能突然之間嚴重喪失，當肝細胞因為病毒、藥物或是其他原因快速壞死時，就被稱為猛爆性肝炎。而肝指數是指肝細胞酶的濃度，常見就是GOT（天門冬胺酸轉胺酶）與GPT（丙胺酸轉胺酶），與人體的氨基酸、蛋白質代謝息息相關，當指數過高的時候，代表肝細胞因為急性發炎正在快速受損，如果不理會也沒就醫，很可能因肝細胞大量壞死導致肝功能嚴重受損、肝衰竭甚至死亡。
盧勝男說，常見的猛爆性肝炎原因，包括B型或C型肝炎病毒引起的急性肝炎，或是因為短期內服用大量不明藥物引發的急性肝炎，甚至過度飲酒、休克缺血也可能會引發急性肝炎，其中以病毒性肝炎狀況最多，臨床上必須視引發的原因給予不同治療方法，例如給予抗病毒藥降低病毒量，如果是大量吃藥引起就要施打解毒針等，從源頭去阻止肝細胞繼續破壞。
在緊急治療之後，醫生通常會觀察病患黃疸狀況，另一個是凝血酶原時間檢測，如果這兩項功能沒有慢慢恢復正常，代表肝功能還沒有穩定。盧勝男說，由於肝臟對人體來說非常重要，包括代謝及解毒功能相當多，如果肝功能快速喪失，或是肝細胞快速死亡，病患很可能會需要先進行「洗肝」，利用生物透析膜過濾有毒物質排出體外，並且靜待換肝救命。
盧勝男提醒，猛爆性肝炎通常來得又急又兇，通常肝指數超過100到1000，身體就會開始有感覺，包括噁心、嘔吐、腹漲、胃口變差、容易感覺到疲倦等，指數上千甚至破萬就一定要緊急就醫治療，避免引發更嚴重的後遺症。民眾日常生活除了要維持穩定的作息，不亂吃藥、不要喝太多酒，B肝或C肝患者長期追蹤控制病況，都是可以避免猛爆性肝炎致命的關鍵。