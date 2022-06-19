超讚！內惟警單日即查緝5案　蔡鴻文：進攻是最好的防守

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自16日0時起在所長周信宏帶班快打勤務起，內惟所同仁警員沈明佑、黃金龍於同日12時許，在轄區鼓山三路查獲毀損通緝犯，緊接著14時與17時左右，副所長張政宏及巡佐魏志文分別帶班於線上巡邏盤查，又連續查獲2件公共危險案，最後警員沈明佑、許字緯接續於20時許查獲竊盜通緝犯。內惟所同仁以精實的線上巡邏盤查，為一天查緝五案畫下一個漂亮的句點。
周信宏指出，該所同仁於0時50分在九如四路700巷經員警盤查的26歲黃姓男子，因酒後騎乘機車闖紅燈遭警方查獲公共危險罪，酒測值達0.70mg/l；於中午12時58分，在鼓山三路遭內惟警方查獲的23歲李姓男子，為高雄地檢署於111年06月15日發布之毀損罪通緝犯；於14時27分在新疆路上經巡佐盤查的51歲洪姓男子，因酒後渾身酒氣騎乘自行車遭警方查獲，酒測值達0.86mg/l；於16時59分在九如四路與建榮路口，渾身酒氣騎乘電動自行車的45歲連姓男子遭副所長查獲酒駕拒測。
最後，內惟警方於20時42分在九如四路1139號查獲的27歲郭姓男子，為高雄地檢署於111年06月15日所發布之竊盜罪通緝犯，無論罪犯高矮胖瘦，年齡大小，在內惟警方扎實緊密的攻勢巡邏盤查下都無所遁形。
鼓山警分局長蔡鴻文表示，攻勢盤查是警察的本職，進攻就是最好的防守，是一種同仁對警察防制與打擊犯罪職務自律、自重的自我要求。此外，透過線上巡邏盤查，除了能直接強化犯罪防制與打擊能量，更是爭取市民對治安執法人員尊重與認同的唯一途徑。鼓山分局也將持續動員所有外勤所隊第一線執法同仁，全力提高對各種犯罪類型的線上巡邏查緝能量，全心守護市民的治安、交通安全。司法沒有假期，防制與打擊犯罪24小時全年無休。