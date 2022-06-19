高市警聯手金融機構阻詐逾億元 車手提領次數大幅降低
高雄市李姓男子在交友平臺認識暱稱「小芸」女性網友，不久後「小芸」便自稱能獲取第一手消息，保證檔檔飆股、穩賺不賠，有緣就一起賺錢，李男便應邀加入某投信公司APP，旋即匯款新台幣500萬元，行員見金額龐大細查發現欲匯入帳號曾有交易異常紀錄，立刻通報員警，經警、銀雙方詳細向李先生說明，才喚醒了理智，斷絕匯款念頭，敲醒賺錢美夢。
由於社會大眾對投資理財的觀念越來越開放，理財管道變多，相對的也給了詐騙集團有機可趁的機會，高市警局為防止民眾遭詐，運用金融機構巡簽勤務與第一線行員聯繫與轄區每一家金融機構建立專責窗口，就今年迄今已成功攔阻451件，成功攔阻遭詐金額1億6,618萬1,458元，比較去年同期，增加142件，增加金額達8,256萬4,206元。
高市警阻詐策略不僅是攔阻遭詐民眾匯款，防範於機先，更持續加強查緝(防制)車手提(取)款，力求亡羊補牢！為求精進，運用數據研析，找出各轄提領熱點，交由各分局規劃以提領熱點為中心，向外延伸結合周邊超商、金融機構，構建小區域巡邏網絡，以防制車手提款。統計今（111）年4月詐欺車手提領次數降幅14.89%；5月降幅更高達70.69%；比較今年1至5月與去年同期的提領次數，降幅達48.95%；截至目前，統計今（111）年詐欺車手提領次數，高雄市是六都第2低！
高市警提醒民眾，網路交友須謹慎，如遇邀請投資，看到「穩賺不賠」、「保證獲利」等關鍵字，更應保持警惕、提高警覺，切勿為了快速獲取現金，鋌而走險、聽信不實的網路流言及賺錢方法，同時臨近暑假期間民眾更應多關心家中學子，從事健康休閒娛樂，暑期打工更應小心假求職詐騙，重要證件不離身，切勿任意交付金融帳戶、提款卡、和身分資料也不要聽從任何理由到銀行提（匯）款，遇有可疑詐騙，應即撥打165反詐騙諮詢專線查證，防止被騙。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。