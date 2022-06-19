恩恩爸仍拿無資料　戴瑋姍揭侯友宜玩「文字遊戲」

新北2歲童恩恩染疫病逝，新北市長侯友宜與新北市府的處理方式引發論戰，爭議至今延燒第21天。民進黨新北市議員戴瑋姍今（19）日上午表示，恩恩爸還是拿不到橫向聯繫錄音檔，市府也沒有給譯文，更沒辦法確認通聯紀錄真偽。 侯友宜對媒體的虛假回應，跟他在質詢台上說「就給他嘛！就給他嘛」有87分像。
戴瑋姍說，恩恩爸拜託公開真相，侯友宜卻大玩文字遊戲。侯今天說，「依規定提供資料」，包括橫向通聯，話說的很豪氣，卻還是在模糊焦點，欺騙不了解細節的市民。
戴瑋姍進一步說，侯友宜是不給橫向錄音檔，也不給橫向譯文，根本無法還原真相，先前，市府有給恩恩爸一份清單，上面寫著哪個機關幾點幾分誰打給誰，但拒絕提供中華電信「通聯紀錄」佐證，因此這份清單是真是假沒人知道。
另外，戴瑋姍更指出，侯友宜所謂的「依規定提供」，就是不會提供的意思，消防局長誆騙恩恩爸，因為提告爆料消防員，偵查不公開不能提供，資料都給檢察官了，對外又把兩件事混為一談，欺騙不懂法律的市民。
戴瑋姍表示，今天已經第21天了恩恩爸還是拿不到橫向聯繫錄音檔，市府也沒有給譯文，更沒辦法確認通聯紀錄真偽。 侯友宜對媒體的虛假回應，跟他在質詢台上說「就給他嘛！就給他嘛」有87分像。