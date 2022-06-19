快訊／國內確診+50561！死亡個案增172人　境外移入75例

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指揮中心指出，今日新增172例本土病例死亡個案，為107例男性、65例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、166例具慢性病史、100例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月10日至6月16日，死亡日期介於5月13日至6月16日，詳如新聞稿附件。
指揮中心說明，今日新增75例境外移入個案中，為42例男性、33例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國(7例)、越南(2例)、新加坡、阿拉伯聯合大公國、法國、泰國、西班牙及德國(各1例)移入，另60例感染國家調查中。入境日介於今年5月27日至6月18日。
指揮中心統計，截至目前國內累計12,758,563例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含9,460,791例排除)，其中3,295,076例確診，分別為13,823例境外移入、3,281,199例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計5,221例COVID-19死亡病例，其中5,206例本土，個案居住縣市分布為新北市1,498例、臺北市821例、臺中市433例、桃園市395例、高雄市388例、臺南市283例、彰化縣225例、屏東縣179例、基隆市149例、宜蘭縣120例、南投縣113例、雲林縣103例、花蓮縣83例、嘉義縣及新竹縣各77例、苗栗縣73例、臺東縣70例、嘉義市62例、新竹市42例、金門縣10例、澎湖縣5例；另15例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。