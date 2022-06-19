視察岡山治水工程　陳其邁：這次雨季應該不會淹了

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陳其邁表示，五甲尾滯洪池工程面積約12.5公頃，可提供滯洪量約60萬噸，完工後可大幅解決五甲尾地區淹水問題。他也提及在擔任市長後，與軍方、立委打破岡山航高限制，此外岡山近年發展越來越好，除捷運岡山站開通，接下來開工要通向路竹，未來大型公司、國宅等等都會在岡山地區落腳，水患的改善是尤其重要，岡山是未來蛋黃區，市府亦將通盤檢討都市計畫，好好照顧岡山地區。
水利局表示，潭底社區及五甲尾排水整治工程包含：五甲尾滯(蓄)洪池工程、五甲尾排水護岸整治第二期工程、土庫排水水防道路車行箱涵連通工程、岡山區潭底排水改善及增設抽水機組工程、五甲尾抽水設施更新工程，及潭底小抽水站功能提升工程等，經費共10.89億元。
水利局也說，五甲尾滯洪池完工後，除汛期期間提供蓄水滯洪外，區內規劃設置休憩坐椅、環池道路，並配合工務局橋科園區聯外道路拓寬工程，移植白千層及印度紫檀等喬木300株到區內種植，王源林基金會也協助在園區內種植樟樹，提供民眾優質休憩場所。此外，配合發展綠能政策，水域空間開發太陽光電發電系統設置容量約5MW，年發電量可達675萬度，已於上(6)月底完成，為市庫產生年收益675萬元，創造滯洪池多元目標使用空間。