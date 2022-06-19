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視察岡山治水工程　陳其邁：這次雨季應該不會淹了

▲陳其邁今天前往岡山視察五甲尾滯洪池工程時表示，五甲尾滯洪池面積約12.5公頃，可提供滯洪量約60萬噸，他認為，五甲滯洪池提前在雨季前完工，這次雨季應該不會淹了。（圖／高市府提供）
▲陳其邁今天前往岡山視察五甲尾滯洪池工程時表示，五甲尾滯洪池面積約12.5公頃，可提供滯洪量約60萬噸，他認為，五甲滯洪池提前在雨季前完工，這次雨季應該不會淹了。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-06-19 18:00:00

高雄市岡山區五甲尾滯洪池今年初完工，周邊抽水站改善工程預計明年4月完工，市長陳其邁今（19）日上午率水利局團隊及區公所人員等前往視察，除要求水利局，積極完成各項排水整治工程如期如質完工外，也認為，五甲滯洪池提前在雨季前完工，這次雨季應該不會淹了，大家再來看成果繼續調整治水方向。

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▲五甲尾滯洪池工程面積約12.5公頃，可提供滯洪量約60萬噸，完工後可大幅解決五甲尾地區淹水問題。（圖／高市府提供）
▲五甲尾滯洪池工程面積約12.5公頃，可提供滯洪量約60萬噸，完工後可大幅解決五甲尾地區淹水問題。（圖／高市府提供）
陳其邁今天在立法委員邱志偉、高雄市議會副議長陸淑美、市議員高閔琳、黃秋媖、方信淵及岡山區在地多位里長陪同，視察岡山嘉興五甲尾滯洪池及抽水站改善工程。他感謝民意代表支持地方建設，讓五甲尾滯洪池順利完工，另外搭配像潭底抽水機、嘉興里附近支流整治，相信當地民眾未來不會再受淹水之苦。

陳其邁表示，五甲尾滯洪池工程面積約12.5公頃，可提供滯洪量約60萬噸，完工後可大幅解決五甲尾地區淹水問題。他也提及在擔任市長後，與軍方、立委打破岡山航高限制，此外岡山近年發展越來越好，除捷運岡山站開通，接下來開工要通向路竹，未來大型公司、國宅等等都會在岡山地區落腳，水患的改善是尤其重要，岡山是未來蛋黃區，市府亦將通盤檢討都市計畫，好好照顧岡山地區。

水利局表示，潭底社區及五甲尾排水整治工程包含：五甲尾滯(蓄)洪池工程、五甲尾排水護岸整治第二期工程、土庫排水水防道路車行箱涵連通工程、岡山區潭底排水改善及增設抽水機組工程、五甲尾抽水設施更新工程，及潭底小抽水站功能提升工程等，經費共10.89億元。

水利局也說，五甲尾滯洪池完工後，除汛期期間提供蓄水滯洪外，區內規劃設置休憩坐椅、環池道路，並配合工務局橋科園區聯外道路拓寬工程，移植白千層及印度紫檀等喬木300株到區內種植，王源林基金會也協助在園區內種植樟樹，提供民眾優質休憩場所。此外，配合發展綠能政策，水域空間開發太陽光電發電系統設置容量約5MW，年發電量可達675萬度，已於上(6)月底完成，為市庫產生年收益675萬元，創造滯洪池多元目標使用空間。
 

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