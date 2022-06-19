台灣超商「10年來最大改變」曝光！店員沒人敢說 眾秒懂
台灣超商因為有24小時營業的特性，加上東西應有盡有，滿足民眾許多需求，成為日常生活中不可或缺的店家之一，不過，近日就有網友討論「台灣超商近幾年的轉變」，發現有一項非常不合理的地方，引起廣大迴響，讓不少人直呼「不自覺就多了這麼多，店員也沒辦法說什麼」。
一名網友在PTT貼文指出「超商到底還能新增什麼服務啊？近幾年來除了平常宅配、買票、買咖啡、買飲料、買宵夜之外，現在有些有書店，剛剛下班路過一間還有自助洗衣的.....這不會太誇張嗎？超商還能做的什麼極致，之後該不會變成旅館了吧？」
貼文一出，網友紛紛調侃回應「自助洗衣很久了，還有冰店、手搖店、烤麵包坊全進駐了勒」、「有些還有彩妝區喔！」、「應該問超商不能新增什麼服務.....」、「加個沙發和淋浴間就差不多可以當旅館了」、「說以後可以托嬰都快不意外了」、「垃圾不落地，代客倒垃圾之類的吧」、「按摩服務之類的」、「KTV機台進駐或者托嬰之類的吧」、「行動辦公室啊...最近不是開了」。
另外，也有網友回文提到「現在的超商店員根本是太辛苦了.....如果大家常常去超商就知道，過去幾年這些服務都沒問世以前，超商店員業務已經算很多，補貨結帳煮咖啡、熟知業務系統不說，現在結帳結到一半還要幫忙熱壓吐司、回答店內一堆各種專區的問題、泡手搖飲，前一陣子還有些店有賣冰淇淋.....時薪就160幾元，為了討生活店員也是一句話都不敢吭，真的難賺」感嘆如果超商未來服務繼續擴大，也應考量到超商店員的付出受到回報的價值，意外掀起討論。（編輯：張嘉哲）