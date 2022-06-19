恭喜林智堅獲徵召參選桃園　張善政：決不做任何人身攻擊

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張善政說，這位朋友替他感到憂心，認為他是科技專業、學者出身，雖然當過科技政委、科技部長及行政院副院長、院長等職務，也和高雄市前市長韓國瑜搭檔選過副總統，但畢竟對民進黨選舉厲害的「技術」及「非我族類，其心必異」的鬥爭手法不夠瞭解。
張善政表示，桃園市長選舉勝選與否，不只是個人的勝負或國民黨的成敗，而是關係著桃園市，這個「國門之都」，在未來的數位時代中，能否以科技創新、綠色永續、人文關懷邁向國際、為年輕人開拓新的未來；桃園的企業能否成為全球ESG（環境友善、社會公義、公司治理）趨勢中的指標和典範，更重要的是，市民的光榮感與幸福感。 因此，如果勝選，他會運用自己的工程專業背景，集合專業團隊，公平、公正的打造一個符合國際都會與綠色永續生活化的「新桃園」。
張善政承諾，任內絕不會賤賣土地或「炒地皮」，迎合特定政治立場的少數企業；或利用職權，讓工商業的朋友，成為個人或特定政黨的金主。他鄭重宣示，新市府團隊的成員及家人都不會、也不可能炒作房地產。希望未來打造的桃園市能讓年輕人和勞工都買得起房子。他強調，自己過去在任何工作崗位上，從來只認人不認黨，不會以黨派立場來看是非，與人為善的作風，使他結交很多朋友，包括許多綠營的朋友也是他的莫逆之交。
張善政說，雖然黨內因徵召程序被認為不夠周到，引起一些爭議，但他仍然以尊重的善意與謙卑的誠意面對，並當做他個人的功課，他也再次感謝北市前議員羅智強的「成全」。張說，未來他仍不會改變過去的性格，不會用黨派顏色來決定是非對錯，只要對桃園市有利，對市民有利，前市長鄭文燦任內的市政，他也一定會繼續延續，絕不因人廢事、因人設事，不會因為市長換人就天翻地覆。
張善政表示，過去從中央到地方，許多政府都患了這個毛病，浪費了多少民脂民膏？政府的財政出現問題，地方政府舉債連年攀升，不正是許多排斥「非我所生」的政策造成的？