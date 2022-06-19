死亡+172！兒童重症18死 3歲童哮吼呼吸窘迫「1週病逝」
中央流行疫情指揮中心表示，今（19）日本土新增50561例，死亡個案新增172例，其中1例為3歲男童死亡，本身患有慢性腦部神經系統疾病，哮吼併心肺衰竭、糖尿病酮酸中毒，最後引發敗血性休克及新肺衰竭，急救無效死亡；另外，目前國內兒童重症累積62例、18死亡。
醫療應變組副組長羅一鈞表示，死亡的3歲男童本身慢性腦部神經系統疾病，6/7高燒到40度，前往診所快篩陽性，6/11再度出現咳嗽、嘔吐、活動力降低，至醫院急診，發現呼吸喘、呼吸雜音，診斷為哮吼併呼吸窘迫。
羅一鈞說，該案收治兒科加護病房，給予氧氣、類固醇、瑞德西韋、免疫球蛋白，診治過程發現新診斷的酮酸中毒，有糖尿病重症的情形，同時給予胰島素治療，不幸仍難以控制血壓，6/14敗血性休克及新肺衰竭，急救無效死亡。
另外一例特殊重症為17歲青少年，羅一鈞說明，該案沒有打過疫苗、慢性腦神經系統疾病長期臥床，肺炎併呼吸窘迫，6/9發燒，咳嗽、呼吸急促、短暫抽搐，急診檢驗PCR陽性確診，醫師開藥回家服用，後續發生四肢間歇性發紫。
6/13再度到急診，血氧濃度下降，X光顯示肺炎，插管入住ICU用呼吸器、瑞德西韋類固醇等藥物治療，目前仍在加護病房治療中。 （編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞
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