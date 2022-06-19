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冷氣直接開很虧？台電教先做「2動作」：省荷包又抗過敏

▲大家也是每年一到夏天，熱到受不了就直接打開冷氣嗎？台電提醒冷氣開工前，先做好「2動作」可讓冷房效果更好、又能減少過敏問題，進而還能省電。（示意圖／NOWnews資料照）
▲大家也是每年一到夏天，熱到受不了就直接打開冷氣嗎？台電提醒冷氣開工前，先做好「2動作」可讓冷房效果更好、又能減少過敏問題，進而還能省電。（示意圖／NOWnews資料照）

記者蕭涵云/台北報導

2022-06-19 15:02:45

濕黏悶熱的6月，已經是讓人又愛又恨的夏天，連坐著不動也可能揮汗如雨，大家已經打開冷氣了嗎？熱到受不了就直接打開冷氣，可能是錯誤的壞習慣喔！台電在臉書《台電電力粉絲團》提醒大家，冷氣開工前先做好「2動作」，包括清潔冷氣外部、清洗濾網，可讓冷房效果更好、又能減少過敏問題。

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台電電力粉絲團便提醒大家，冷氣很久一陣子沒使用，在開機前建議先做好「2清潔動作」。首先「清潔冷氣外部」，將冷氣機身表面、出風口與風扇葉片擦拭乾淨，避免藏污納垢影響冷氣品質。再來，「清洗濾網」，台電電力粉絲團建議清洗濾網時，只要使用清水或中性清潔劑沖洗即可，而且記得「不要大力刷洗」；洗淨後，採取陰乾或輕拭乾的方式，千萬不要放在陽光下曝曬，容易導致濾網受傷變形

▲台電專家提醒大家每年冷氣開工前，別忘了做好「2動作」提升冷房效果又能省電。（圖／翻攝自台電電力粉絲團）
▲台電專家提醒大家每年冷氣開工前，別忘了做好「2動作」提升冷房效果又能省電。（圖／翻攝自台電電力粉絲團）
開機前做好上述的清潔動作，可以讓冷房效果與循環空氣品質更好，並減少過敏問題，台電電力粉絲團建議大家可定期2～3週清洗濾網；將冷氣設定在26～28度，並搭配電風扇就能讓室內相當涼爽，進而達到省電效果。

但台電也提醒，如果清潔前發現冷氣內部的風輪與鰭片，卡了不少灰塵甚至有發霉等不易清潔的情況，建議還是請專業人士來做徹底的清理。


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