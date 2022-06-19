她們全是台灣人！「5位女星名單」曝　這位跌破眾人眼鏡

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貼文一出，網友紛紛回應「舒淇是台北人嗎......驚呆了」、「應采兒？原來她是台北人，我想說她口音蠻重的」、「應采兒我好意外，因為他口音蠻重的欸」、「應采兒雖然出生在台灣，但很小的時候就被父母帶去香港了，所以口音受影響蠻正常的」、「陳柏霖是台北人，小時候我都以為他是香港人」、「文淇在中國長大的吧，她之前回台灣演血觀音還特地學台灣腔，看她發文也都用簡體」、「我才對於叮噹不是台灣人感到震驚勒」、「孫燕姿跟梁靜茹也常常被以爲台灣人....」、「太驚人了，這討論不完」、「我以前一直以為舒淇是港星欸.....」。
而事實上，網友多數意外的為舒淇、應采兒以及文淇三人，其中像是舒淇是出生在新北市新店區，最早期是在台中某經紀公司當專業模特兒，隨後赴香港拍攝電影作品，最終獲得香港電影金像獎最佳女配角以及最佳新人兩項大獎，因而在香港成名，讓不少年輕一代的網友誤以為舒淇是香港人。
而至於應采兒出生於台北市，5歲之後就移民到美國紐約，後來於2000年時和母親到香港度假，被朋友推薦參加中國星招考新人面試，被簽約為旗下演員，在香港知名度大開；最後則是文淇，出生於台北市，2007年僅四歲的她就隨著父母移居中國大陸江蘇蘇州，2017年僅14歲的她，憑藉《血觀音》奪下第54屆金馬獎最佳女配角獎的殊榮，當時掀起不少討論。（編輯：張嘉哲）