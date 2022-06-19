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她們全是台灣人！「5位女星名單」曝　這位跌破眾人眼鏡

▲舒淇出生於新北市新店區，是正港台灣人，讓不少網友跌破眼鏡。（圖/NOWnews資料照）
▲舒淇出生於新北市新店區，是正港台灣人，讓不少網友跌破眼鏡。（圖/NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2022-06-19 15:33:13

台灣演藝圈有多面向的發展，不論是戲劇、歌唱、綜藝等等都有來自不同國籍的人才，有些來台灣發展之後一砲而紅，而也因為長期待在台灣，讓不少人以為該明星就是真的台灣人，也有一些時常飛往國外進行活動的藝人，其實是正港的台灣人。近日，就有網友討論「那些年我以為不是台灣人的台灣藝人」，引起廣大迴響，其中一位更讓不少人跌破眼鏡。

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一名網友在Dcard貼文指出「那些年我以為不是台灣人的台灣藝人，包括像是舒淇是新北人、吳倩蓮是雲林人、王祖賢是台北人、應采兒是台北人、文淇是台北人等等，以上都是這些年我以為她們是香港或是中國的藝人，應該還有其他的藝人，只是暫時想不起來，歡迎大家補充」。

▲舒淇日前目睹駕駛將未熄滅的菸蒂隨地亂丟，讓她罕見動怒發文。（圖／舒淇微博）
▲舒淇出生於新北市新店區，讓不少網友為之震驚，以為舒淇是港星。（圖／舒淇微博）
貼文一出，網友紛紛回應「舒淇是台北人嗎......驚呆了」、「應采兒？原來她是台北人，我想說她口音蠻重的」、「應采兒我好意外，因為他口音蠻重的欸」、「應采兒雖然出生在台灣，但很小的時候就被父母帶去香港了，所以口音受影響蠻正常的」、「陳柏霖是台北人，小時候我都以為他是香港人」、「文淇在中國長大的吧，她之前回台灣演血觀音還特地學台灣腔，看她發文也都用簡體」、「我才對於叮噹不是台灣人感到震驚勒」、「孫燕姿跟梁靜茹也常常被以爲台灣人....」、「太驚人了，這討論不完」、「我以前一直以為舒淇是港星欸.....」。

▲陳小春送給愛妻應采兒大束玫瑰。（圖／翻攝應采兒微博）
▲應采兒（左）出生於台北市，2000年赴香港度假時參加中國星招考新人面試，開啟演藝之路。（圖／翻攝應采兒微博）
而事實上，網友多數意外的為舒淇、應采兒以及文淇三人其中像是舒淇是出生在新北市新店區，最早期是在台中某經紀公司當專業模特兒，隨後赴香港拍攝電影作品，最終獲得香港電影金像獎最佳女配角以及最佳新人兩項大獎，因而在香港成名，讓不少年輕一代的網友誤以為舒淇是香港人。

而至於應采兒出生於台北市，5歲之後就移民到美國紐約，後來於2000年時和母親到香港度假，被朋友推薦參加中國星招考新人面試，被簽約為旗下演員，在香港知名度大開；最後則是文淇，出生於台北市，2007年僅四歲的她就隨著父母移居中國大陸江蘇蘇州，2017年僅14歲的她，憑藉《血觀音》奪下第54屆金馬獎最佳女配角獎的殊榮，當時掀起不少討論。（編輯：張嘉哲）

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▲文淇在2017年以《血觀音》奪下金馬獎最佳女配角獎的殊榮。（圖/NOWnews資料照）

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