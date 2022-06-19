浴室清潔用熱水還是冷水？搞錯黴菌亂飄：「3重點」必學

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特力屋表示，日常洗完澡之後後，其實就是最好的清潔時機，建議民眾養成隨手將地板或牆面上的肥皂泡泡沖洗乾淨的習慣，可以避免留下黃漬，用清水沖洗乾淨後，多運用橡皮刮刀或拖把將浴室地板拖乾，就不容易有黴菌滋生。
浴室重點設備清潔
花灑、龍頭經常會沾到各種各樣的沐浴乳、洗髮水等，只要久久不清，很容易卡上厚厚的水垢，到時候就很難清潔，而且這些洗滌用品會使鍍鉻的表面變得沒有光澤。特力屋建議民眾，大約一週對浴室設備清潔一次，不僅可以保新，還能延長使用壽命。
浴室常見細部髒污處理方式
水垢
洗手檯易因積水產生水垢，用抹布沾醋或檸檬酸擦拭，利用酸鹼中和原理，就能清鬆去除檯面和鏡面上的鹼性水垢，再以清水沖洗後，立即用乾布擦拭保持乾燥。特力屋提醒，注意水龍頭和排水口特別容易產生嚴重水垢，最好先以清潔劑或白醋濕敷1小時後，再用牙刷或科技海綿做細部清潔。家中如有小蘇打粉或是用剩的牙膏，塗抹在水龍頭再刷除，也可以有效清除頑強水垢，讓水龍頭立即閃亮發光。
黑黴
天花板的除菌工程是對付浴室黴菌很重要的一環，黏在天花板的黴菌孢子一旦掉落，就會在浴室各個地方擴散並滋生黴菌，因此要定期清潔。特力屋指出，浴室磁磚、矽利康邊條的縫隙間最容易發霉，用牙刷刷洗會傷到磁磚細縫，導致黴根更深入。建議使用市售的除霉膠塗抹靜置後沖水即可，要徹底杜絕霉斑產生，還是得從平日維護做起，洗完澡用冷水沖過牆面降溫，再把水滴刮乾，風乾或除溼，乾燥的浴室才能避免霉根深種。
特力屋強調，清掃浴室時一定要使用冷水，不要用熱水，以免殘留的水氣會讓空間變得潮濕。還有清潔的水花可能含有細菌，民眾要儘量避免被潑到。
其他細菌
肉眼看得見的髒污都清洗乾淨之後，事實上浴室還是潛藏著看不見的各種細菌。沖水把水、溫水洗淨按鈕、馬桶上任何手會觸碰的地方都要每天擦拭消毒。將汙垢擦乾淨後，建議以除菌濕紙巾，以單一方向快速擦拭過即可達到消毒殺菌的功效。如果可以，殺菌工作則交給紫外線殺菌燈，沒人使用廁所時，關上門讓它自行運作，浴室就能達到真正的殺菌效果。