西方企業接連告別！可口可樂宣布退出俄國 不再生產銷售
俄羅斯在烏克蘭戰爭爆發後，迎來國際制裁與各大連鎖企業的退出，包含麥當勞、星巴克和運動品牌Nike等皆宣布終止在俄業務，近日跨國飲料公司可口可樂也宣布跟上這波退出制裁潮，宣布將全面關閉當地生產工廠退出市場，目前剩餘庫存售罄後將不再進行銷售。
根據俄媒《RT電視台》報導，可口可樂（Coca Cola）公司今年3月就和諸多跨國企業一般宣布計畫暫停俄羅斯業務，但隨著俄烏戰事延續，麥當勞、星巴克等具西方標誌性品牌確定出走，全面暫停當地業務，可口可樂公司於上週四（16日）亦發表聲明，表示公司將不再於俄羅斯生產或銷售可口可樂及旗下品牌的任何產品。
可口可樂目前在俄羅斯經營10間工廠，負責生產芬達、雪碧以及多種當地品牌等軟性飲料，而根據官網介紹，可口可樂在俄羅斯僱用約7000名員工，目前該公司正在出售其公司所剩餘的庫存，至於會不會像麥當勞「易主改版」換新店名和新商標，可口可樂公司尚未透露。
俄羅斯堅持不停止對烏克蘭的侵略行動，全球消費者與投資者則持續對西方企業施壓，要求企業撤出俄羅斯進行制裁，象徵「資本主義進駐」的速食龍頭麥當勞（McDonald's）、連鎖咖啡星巴克（Starbucks）更接連宣布關閉當地門市，以拯救商品聲譽與品牌形象，而可口可樂自宣布消息後，17日股價收在59.43美元，漲幅0.61%。