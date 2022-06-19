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太肉慾！原子少年扒衣露肌開撩　MAX告白昱廷又被她示愛

▲原子少年火星脫衣秀身材，導師鬼鬼評「打開衣服男人味整個墊高」。（圖／野火娛樂提供）
▲原子少年火星脫衣秀身材，導師鬼鬼評「打開衣服男人味整個墊高」。（圖／野火娛樂提供）

娛樂中心／綜合報導

2022-06-19 22:22:002022-06-19 22:35:50

選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》以八大行星為概念，從80位潛力少年挖掘新品種男團，而歷經第一次滅團、兩周停播及首場演唱見面會後，今（19日）晚播出第八集「平行宇宙的另一個我」，6顆星球必須改頭換面、挖掘潛藏內心的不同面相，其中野獸派的火星變身性感男模，扒衣露精壯身材，撩到Ella尖叫，直呼：「叫我一個做媽媽的該怎麼辦！」

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▲《原子少年》本集迎來新賽制「平行宇宙的另一個我」。（圖／野火娛樂提供）
▲《原子少年》本集迎來新賽制「平行宇宙的另一個我」。（圖／野火娛樂提供）
首先登場的地球，丟掉鄰家男孩人設，文廷、瑋弟、俊傑、廷軒、佳辰、祖安及新成員子翔化身壞男孩，演唱〈Bad Bad Love〉，佳辰等人化煙燻妝，穿網狀洞洞衣，演出中不時露出胸前兩點，加上副歌「聞香水」動作把危險情人特質發揮得淋漓盡致，代班導師鬼鬼大呼：「太騷了！帥的那種騷！」3名導師一致認為子翔最到位，全程狂放電，封他「性感教科書」、「原子發電機」，佳辰還宣示「我們除了看起來很陽光，但其實我們也是個壞東西」，最後Ella和田一德均給17分，「3分給你們進步、加料的空間」。

▲地球成員變身壞男孩，副歌「聞香水」手勢被導師讚「小細節卻很有味道」。（圖／野火娛樂提供）
▲▼地球成員變身壞男孩，副歌「聞香水」手勢被導師讚「小細節卻很有味道」。（圖／野火娛樂提供）
▲▼地球成員變身壞男孩，副歌「聞香水」手勢被導師讚「小細節卻很有味道」。（圖／野火娛樂提供）
原子資優生天王星這次遇到難關，原本選唱可愛舞曲，但製作人認為表演不如預期，公演前5天決定換歌，讓小孩坦言「很崩潰」，與培峰、柏諦、昱廷、胥崴、承祐、川祐的舞蹈、錄音全部砍掉重練，沒想到，公演前兩天柏諦跟確診者接觸隔離，變6人上場演出傾吐內心話的〈底加啦〉，氣勢大受打擊的天王星仍交出水準之上的表演，台下的MAX、哲言瞬間爆哭，尤其昱廷在短時間內交出好詞，演出狀態又調整到最好，讓鬼鬼、田一德都起雞皮疙瘩，MAX更激動告白：「昱廷，我真的很愛你！」最終坤達和鬼鬼分別給出17分、16.5分。

▲天王星短時間填詞、練舞、記走位，〈底加啦〉令人熱血沸騰。（圖／野火娛樂提供）
▲天王星短時間填詞、練舞、記走位，〈底加啦〉令人熱血沸騰。（圖／野火娛樂提供）
▲天王星首度遇到難關，團員心情大受影響，左起為小孩、高胥崴、蔡承祐、吳昱廷。（圖／野火娛樂提供）
▲天王星首度遇到難關，團員心情大受影響，左起為小孩、高胥崴、蔡承祐、吳昱廷。（圖／野火娛樂提供）
火星MAX、哲言、承隆、智翔、書瑋、峻廷及浦洋帶來〈Fly High〉，戲稱此次表演主題是「男模俱樂部」，7人在公演前特別接受健身教練特訓，果然在演出後段，眾人突然解開衣服，各個秀出結實胸、腹肌，當下全場爆出尖叫聲，Ella大讚：「整體非常完整，唱跳實力平均，表現得很不錯，但（上衣）就這樣給我打開，這樣叫我一個做媽媽的該怎麼辦！」鬼鬼肯定火星琢磨舞蹈中撥頭髮的細節，「看得出來練習了滿久的時間　沒有做好就會很醜」，更示愛長髮MAX很優，是她的菜，火星也拿下本集最高分，Ella的18.5分和田一德的18分。（編輯：楊穎軒）

▲火星的演出呈現私下最真實的模樣。（圖／野火娛樂提供）
▲火星的演出呈現私下最真實的模樣。（圖／野火娛樂提供）
▲火星李承隆（中）被公認身材最好。（圖／野火娛樂提供）
▲火星李承隆（中）被公認身材最好。（圖／野火娛樂提供）
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《原子少年ATOM BOYZ》播出資訊

4/17起每週日晚間8點至10點於TVBS 42歡樂台及TVBS精采台、LINE TV播出、《NOWnews今日新聞》YouTube頻道於晚間10點播出

4/22起每週五晚間10點至12點於中視播出

4/23起每週六《原子少年ATOM BOYZ》官方YouTube頻道影片上架

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能不圈粉嗎？對《原子少年》誰的反差感最心動？

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