太肉慾！原子少年扒衣露肌開撩　MAX告白昱廷又被她示愛

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原子資優生天王星這次遇到難關，原本選唱可愛舞曲，但製作人認為表演不如預期，公演前5天決定換歌，讓小孩坦言「很崩潰」，與培峰、柏諦、昱廷、胥崴、承祐、川祐的舞蹈、錄音全部砍掉重練，沒想到，公演前兩天柏諦跟確診者接觸隔離，變6人上場演出傾吐內心話的〈底加啦〉，氣勢大受打擊的天王星仍交出水準之上的表演，台下的MAX、哲言瞬間爆哭，尤其昱廷在短時間內交出好詞，演出狀態又調整到最好，讓鬼鬼、田一德都起雞皮疙瘩，MAX更激動告白：「昱廷，我真的很愛你！」最終坤達和鬼鬼分別給出17分、16.5分。
火星MAX、哲言、承隆、智翔、書瑋、峻廷及浦洋帶來〈Fly High〉，戲稱此次表演主題是「男模俱樂部」，7人在公演前特別接受健身教練特訓，果然在演出後段，眾人突然解開衣服，各個秀出結實胸、腹肌，當下全場爆出尖叫聲，Ella大讚：「整體非常完整，唱跳實力平均，表現得很不錯，但（上衣）就這樣給我打開，這樣叫我一個做媽媽的該怎麼辦！」鬼鬼肯定火星琢磨舞蹈中撥頭髮的細節，「看得出來練習了滿久的時間 沒有做好就會很醜」，更示愛長髮MAX很優，是她的菜，火星也拿下本集最高分，Ella的18.5分和田一德的18分。（編輯：楊穎軒）
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