女星離奇墜河身亡！體內驗出失身水　他血液裡也有

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泰國法醫進一步指稱「Clonazepam」是Tangmo長期服用治病的藥物，不過此一說法卻被Tangmo請來調查的「泰國柯南」Atchariya團隊的外科醫生Tavatchai打臉，他提出資料表示，Tangmo的確在2018至2019年到2間醫院接受心理治療，可是處方裡都未含有Clonazepam這款藥物，對於法醫稱該藥物沒危險性，反駁道：「在國外，Clonazepam被歸類為迷姦藥。」且調查結果顯示，Tangmo當天喝了酒，兩者作用下會讓嗜睡的副作用更強烈。
此外，船上的5位嫌疑人事發當晚被要求尿檢、血液檢查，其中富商Por血檢中驗出管制藥品「阿普唑侖Alprazolam」，與「Clonazepam」為同種類藥物，不同之處僅在於副作用比較輕微，對此，Por聲稱是因為Tangmo出事後，因為精神壓力過大，為了緩解焦慮才服用此藥物。
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