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女星離奇墜河身亡！體內驗出失身水　他血液裡也有

▲Tangmo溺斃命案有新進展。（圖／翻攝Tangmo IG）
▲Tangmo溺斃命案有新進展。（圖／翻攝Tangmo IG）

記者吳雨婕/綜合報導

2022-06-19 17:30:00

泰國女星Tangmo（妮達帕查娜維拉潘）於2月時與朋友搭船出遊，卻離奇墜河身亡，經警方調查後以意外身亡結案，沒想到之後卻出現翻轉，改以殺人案重啟調查。在初步檢測血液時，嫌疑人之一的富商Por血液中驗出了管制藥物，常被用來下藥迷姦女性，而Tangmo的血液中也發現含有一種通稱是迷姦水的藥物成分。

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泰國法醫研究所日前公開Tangmo的血液檢測報告，提到Tangmo的血液中含有「氯硝西泮Clonazepam」，這款藥物使用在抗癲癇、緩解焦慮、鎮靜、肌肉鬆弛等，不過因為副作用是「強烈嗜睡」，所以被列入管制藥物，需要有醫師的特別處方才能使用。

▲Tavatchai指出「Clonazepam」具有強烈副作用，在其他國家被列為迷姦藥。（圖／翻攝Tavatchai臉書）
▲▼Tavatchai指出「Clonazepam」、「Alprazolam」為同類型藥物，副作用都是嗜睡，只是強度不同。（圖／翻攝Tavatchai臉書）
▲Tavatchai指出「Clonazepam」具有強烈副作用，在其他國家被列為迷姦藥。（圖／翻攝Tavatchai臉書）
 
泰國法醫進一步指稱「Clonazepam」是Tangmo長期服用治病的藥物，不過此一說法卻被Tangmo請來調查的「泰國柯南」Atchariya團隊的外科醫生Tavatchai打臉，他提出資料表示，Tangmo的確在2018至2019年到2間醫院接受心理治療，可是處方裡都未含有Clonazepam這款藥物，對於法醫稱該藥物沒危險性，反駁道：「在國外，Clonazepam被歸類為迷姦藥。」且調查結果顯示，Tangmo當天喝了酒，兩者作用下會讓嗜睡的副作用更強烈。

此外，船上的5位嫌疑人事發當晚被要求尿檢、血液檢查，其中富商Por血檢中驗出管制藥品「阿普唑侖Alprazolam」，與「Clonazepam」為同種類藥物，不同之處僅在於副作用比較輕微，對此，Por聲稱是因為Tangmo出事後，因為精神壓力過大，為了緩解焦慮才服用此藥物。

▲Tangmo命案有新進展。（圖／翻攝Tangmo IG）
▲Tangmo命案有新進展。（圖／翻攝Tangmo IG）

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