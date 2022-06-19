浴室裝修該注意什麼？「4大關鍵」學起來：乾爽好整理　

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此外，浴室的地板洩水坡度設計很重要，務必要維持在1/100~2/100，才能增加排水效率，因此在事前規劃上就要特別留意。而浴室如果是採取淋浴式設計，最好規劃設計淋浴拉門達到乾濕分離，比較能降低整間浴室潮濕。
最後特力屋提醒，由於冬季冷熱溫差大，建議民眾可以在浴室安裝浴室暖風機，增加使用舒適性並保持乾爽。
21世紀不動產則整理出5大不敗浴室裝修趨勢給民眾參考，試試看採用以下幾點納入自己家裡的浴室裝修，打造不一樣的個人風格。
無框玻璃淋浴間 打造便利與風格皆具的步入式淋浴間
浴簾和防碎玻璃淋浴間曾經風靡一時，但現在步入式淋浴間正是時下最新的趨勢，無框玻璃淋浴間可以將普通的浴室變成一個既美觀又舒適的現代空間，大片的無框玻璃能打造通透感的浴室進而放大空間，而且幾乎可以針對任何尺寸進行定制，並且能夠搭配各種裝潢風格，搭配抗污和防潮的磁磚在維持整潔上更加輕鬆，是小空間戶型創造優雅的淋浴空間的首選。
自然材質打造夢幻日間SPA空間
日漸緊繃的疫情與工作壓力之下，何不在浴室重現SPA與度假空間為家人與個人打造寧靜祥和的避風港？21世紀不動產建議，可以將浴室常見的塑料和金屬裝飾換成自然材質的裝飾品，營造出一種有機和自然的錯覺，例如藤編、竹編的收納盒，或者是一些生機盎然的綠植，在家中浴室打造莊園SPA空間的呵護區。
霧面黑色水龍頭 抗污又百搭摩登
無論家裡的裝潢風格是經典風格還是現代摩登，霧面黑色水龍頭都能完美地搭配這兩種選擇。但要牢牢把握這一趨勢，關鍵是要選擇具一致性的水龍頭和五金配件，以獲得別緻而有凝聚力的外觀。
利用層次感照明 放大浴室空間
光芒四射且燈火通明的浴室現在已經流行了很長一段時間了，在可能的情況下，可以擺設不只一處的光源照明，例如以在鏡子兩旁加裝輔助照明，能讓浴室空間放大，也能讓化妝保養藉著明亮的照明更加得心應手。在浴缸、淋浴間加裝照明加裝可以個別開關的照明，能為不同的使用需求打造具有層次感的光源讓浴室更顯溫馨舒適。
特色花磚營造百變具個人風格的浴室
瓷磚的選擇可以決定浴室的整體美感，各式各樣的花磚不論是大面積裝飾，或者是小面積點綴都能為浴室呈現獨具一格的視覺亮點，讓原本平凡無奇的浴室賦予個人風格。
21世紀不動產企劃研究室襄理董家菱提醒，除了以上五點雋永的浴室趨勢可以參考以外，疫情之下勤洗手成為了剛需，如果空間允許，民眾不妨採用雙水槽的佈局規劃，也能讓日常生活的出門洗漱更加便捷，可以同時使用水槽，出門不再互相干擾。