喪偶、女兒胎死腹中 基努李維20年後再擁抱真愛

57歲的好萊塢影星基努李維以帥氣俊朗的形象，年紀輕輕就走紅萊塢，雖一度沉寂，但不管拍片或玩音樂，他始終很有個人風格，如今年隨著年齡增長，更散發出中年帥的成熟魅力。他曾遭遇過喪偶、喪女，單身20多年，3年前才又覓得真愛，女友是小他9歲的藝術家亞莉珊卓拉格蘭特，亞莉珊卓拉格蘭特有一頭白髮，基努李維帶著女友出席活動時，曾有記者脫序地說「她（亞莉珊卓）看起來年紀很大」，讓基努李維罕見動怒：「你非常不尊重人。」，一向彬彬有禮的基努李維可是有不容越矩的底線。





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基努李維和亞莉珊德拉曾在2011年合作，當時基努李維的詩集《Ode to Happiness》，內頁插畫正是由女方所創作。亞莉珊德拉受訪時稱讚基努李維是一個願意把夢想付諸行動的人，和自己的個性很像，她笑說：「有些人只是夢想家，他們擁有許多想法，但不會真的去執行，可是我跟基努不會這樣。」





兩人不只個性相投，生活習慣上也有許多共通點，像是穿著崇尚簡單、不重視錢財、關心慈善、對身邊的人都非常好，也喜歡小動物。早在去年他們就有被狗仔拍到約會，但兩人對戀情總是三緘其口。外媒深知小倆口性格低調，均有默契地沒在繼續追下去，因此當男方現在公開戀情了，眾人都是獻上祝福。





▲基努李維飾演的殺神約翰維克是他代表作之一。（圖／威視提供）

基努李維1999年演出《駭客任務》將事業衝上巔峰，同時也在那年遇上人生摯愛珍妮佛賽姆。他們一度擁有愛的結晶，女兒卻在媽媽懷孕8個月時胎死腹中，珍妮佛賽姆也於三年後因車禍離世，讓基努李維傷心欲絕、性格大變。





他曾說過：「我到現在還會想，如果珍妮佛和那個孩子沒離開，我們會有多幸福。」事隔20多年，他再次擁抱真愛，粉絲們都由衷為他感到喜悅。



