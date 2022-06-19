降低溫室氣體排放！中鋼獲1.4萬噸溫室氣體抵換減量額度

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翁朝棟說，其中熱軋製程所使用的原料就是鋼胚，生產排程上需先置放於儲區內，待鋼胚數量足夠時，再送入下游製程前端的加熱爐內，展開後續軋鋼生產作業。
翁朝棟指出，該公司為降低鋼胚於儲放期間所造成的熱損失，並在加熱爐中使用少量燃料，即能加熱鋼胚至可軋延的溫度，自104年開始執行鋼胚熱進爐優化方案，於鋼胚儲區增設保溫設備，同時優化煉鋼、軋鋼排程系統，不僅縮短鋼胚加熱時間，提升生產效率，更有助降低溫室氣體排放。
翁朝棟並指出，該鋼胚熱進爐優化方案，是依據環保署TMS-II.017溫室氣體減量方法學，經委託第三方公正查驗機構DNV公司進行確證作業後，於109年獲環保署審查通過溫室氣體抵換專案註冊，經過一年期的執行監測成果，經BSI公司完成查證後，向環保署提出溫室氣體減量額度申請，於今(111)年5月順利取得14,089噸溫室氣體抵換專案減量額度，相當於36座台北市大安森林公園每年的減碳量。
翁朝棟強調，該公司面對全球鋼鐵市場競爭及碳中和的趨勢和挑戰，將積極規劃諸如鋼胚熱進爐優化方案的減碳行動，提升製程能效及餘熱回收，並整合集團資源，持續推動高值化精緻鋼廠及發展綠能產業經營雙主軸，並落實節能減碳目標，以善盡企業社會責任。