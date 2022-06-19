內幕／親歷難找接班人　林智堅終點頭答應拚戰桃園

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林智堅推薦行政院發言人羅秉成，今年3月底消息傳出後，羅秉成婉拒參選。而在4、5月間，台灣疫情爆發，桃園市、新竹市同屬民進黨執政的縣市，也是共同生活圈，因此鄭文燦、林智堅為讓防疫採取一致性，2人間的聯絡也比以往更加熱絡。
鄭文燦、林智堅的熱線，連帶提升林智堅轉戰桃園的可能性。民進黨人士指出，林智堅是否參選桃園，確實有不同的意見，當然做好做滿是最好，但是大家都希望下任人選能持續完成自己對家鄉的擘劃，林智堅對於新竹的執著，也等同鄭文燦與桃園，林智堅因身歷其境人才找尋的不易，也成為同意參選的契機。
距離任期滿前6個月，要決定從新竹市轉參選桃園市，對於林智堅都是風險。但親身經歷找尋人才困難的林智堅，也面臨自己是否要參選桃園市，因此能同理心感受中央、鄭文燦希望找到最強人選的焦慮，也成為同意參選桃園的因素。
除了林智堅同意參選桃園外，知情人士透露，選對會成員評估，林智堅比國民黨的參選人張善政對於市政更內行，且有實際的政績，年齡也相較年輕，而南桃園鄰近新竹，對於新竹的改變口耳相傳，且新竹、桃園人口結構相近，林智堅勝選機會高，最後決定徵召。
至於沈慧虹參選新竹市長，受到民進黨立法院黨團總召柯建銘、林智堅的支持，同樣也應證林智堅對於新竹的執著，沈慧虹擔任副市長多年，對於新竹市政熟稔，更深知未來新竹的規劃，更能在林智堅打的基礎向上延伸，而新竹中間選民多，能夠超越黨派，確實建設地方的人選，更容易獲得青睞。
地方人士也指出，沈慧虹的潛在對手可能多為女性，除了頻頻出現在新竹的民眾黨立委高虹安外，國民黨除現任市議員林耕仁，黨中央可能屬意清大副教授、前NCC委員翁曉玲，若未來各黨都由女性出線，新竹市將上演女力大戰。