COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

內幕／親歷難找接班人　林智堅終點頭答應拚戰桃園

▲新竹市長林智堅將轉戰桃園，力拚延續現任市長鄭文燦的市政擘畫。（圖／翻攝自鄭文燦臉書）
▲新竹市長林智堅將轉戰桃園，力拚延續現任市長鄭文燦的市政擘畫。（圖／翻攝自鄭文燦臉書）

記者王敏旭／台北報導

2022-06-19 17:31:37

民進黨選對會徵召新竹市長林智堅轉戰參選桃園；但去年8月，桃園市長鄭文燦曾說過，林智堅不在桃園政治版圖。據了解，會有如此大轉變，關鍵在於林智堅曾尋找新竹市長接班人選遭婉拒而苦惱，且深感人才難尋，最終點頭答應參選桃園。另外竹市將由新竹副市長沈慧虹參選，除了考量該區中間選民多外，未來潛在對手可能為女性，竹市有機會上演女力大戰。

我是廣告 請繼續往下閱讀
桃園市長的選舉，原本一直不在林智堅的規劃內，促成大新竹合併升格，才是林智堅的目標，未料去年底在立法院修《地方制度法》失敗，尋找新竹市長的人選就成為林智堅首要目標，但過程卻非順遂。

林智堅推薦行政院發言人羅秉成，今年3月底消息傳出後，羅秉成婉拒參選。而在4、5月間，台灣疫情爆發，桃園市、新竹市同屬民進黨執政的縣市，也是共同生活圈，因此鄭文燦、林智堅為讓防疫採取一致性，2人間的聯絡也比以往更加熱絡。

鄭文燦、林智堅的熱線，連帶提升林智堅轉戰桃園的可能性。民進黨人士指出，林智堅是否參選桃園，確實有不同的意見，當然做好做滿是最好，但是大家都希望下任人選能持續完成自己對家鄉的擘劃，林智堅對於新竹的執著，也等同鄭文燦與桃園，林智堅因身歷其境人才找尋的不易，也成為同意參選的契機。

距離任期滿前6個月，要決定從新竹市轉參選桃園市，對於林智堅都是風險。但親身經歷找尋人才困難的林智堅，也面臨自己是否要參選桃園市，因此能同理心感受中央、鄭文燦希望找到最強人選的焦慮，也成為同意參選桃園的因素。

除了林智堅同意參選桃園外，知情人士透露，選對會成員評估，林智堅比國民黨的參選人張善政對於市政更內行，且有實際的政績，年齡也相較年輕，而南桃園鄰近新竹，對於新竹的改變口耳相傳，且新竹、桃園人口結構相近，林智堅勝選機會高，最後決定徵召。

▲柯建銘表示，（圖／翻攝自柯建銘臉書）
▲沈慧虹參選新竹市長，受到柯建銘、林智堅的支持。（圖／翻攝自柯建銘臉書）
至於沈慧虹參選新竹市長，受到民進黨立法院黨團總召柯建銘、林智堅的支持，同樣也應證林智堅對於新竹的執著，沈慧虹擔任副市長多年，對於新竹市政熟稔，更深知未來新竹的規劃，更能在林智堅打的基礎向上延伸，而新竹中間選民多，能夠超越黨派，確實建設地方的人選，更容易獲得青睞。

地方人士也指出，沈慧虹的潛在對手可能多為女性，除了頻頻出現在新竹的民眾黨立委高虹安外，國民黨除現任市議員林耕仁，黨中央可能屬意清大副教授、前NCC委員翁曉玲，若未來各黨都由女性出線，新竹市將上演女力大戰。

轉戰桃園！林智堅：不因不捨傷志氣、要與新竹彼此壯大

挺林智堅戰桃園　鄭文燦：民意所趨、盼再創下個黃金8年

林智堅、沈慧虹出戰桃竹　柯建銘籲承擔責任、為土地奮鬥

如「隔壁的明星」林智堅旋風襲南桃　搭沈慧虹拚雙城雙贏

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

繼續作答
即時
推薦閱讀