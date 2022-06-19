王雪慧加盟台灣農創股東 期許邁向共好最後一哩路

天元一炁國際農業股份有限公司董事長王雪慧，是台灣農業界傳奇人物。她在卸任板橋農會總幹事後成立台灣農漁業聯盟，透過跨業與跨境合作，繼續為廣大農漁民服務。後來加入台灣農創興業公司成為股東，王雪慧認為是理念相同者結盟，正可實現她為農業付出超過半世紀的最大願景─邁向共好的最後一哩路。





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天元一炁國際農業是台灣農創14個股東中唯一農企業，董事長王雪慧與霧峰農會結緣於台北世貿的一次展覽。王雪慧說，那次展覽板橋農會與霧峰農會的攤位相鄰，板橋農會賣發芽玄米，霧峰農會總幹事黃景建在推廣益全香米，兩攤生意都不錯，因緣際會下，兩人聊到該如何「強強聯手」，就催生了當年頗獲好評的「好米會員卡」制度。





王雪慧說，米很重，消費者很難一次大量購買，再自行提回家。兩家農會經過討論後決定推出會員制，提供多種好米組合供會員選擇，定期寄送。她說，傳統賣法只能侷限當地，透過會員制，銷售範圍擴大到全省，有位證券公司經理因為買了會員卡送給岳母，讓岳母家定期收到好米，博得「最孝順女婿」雅號，因為送好米就是比送現金還讓人感到貼心。





有了與霧峰農會合作的緣分，王雪慧更能體會「農會本應互相扶持」道理，於是在她從板農卸任後，民國103年9月籌組了「台灣農漁業聯盟」。王雪慧說，台灣有三百多家農漁會、一千多個據點，山之巔、海之濱都有營業處所，透過聯盟可以跨業、跨境的合作，「像是用一根線把這些珍珠串起來，讓它更值錢。」之後又延伸到成立「普利共好商城」。民國110年5月本土疫情大爆發，普利共好商城推出蔬菜箱大熱銷，同時解決生產端與消費端的供需問題，就是最佳實例。





對於加入台灣農創成為股東，王雪慧認為，「把理念相同者結合在一起，創造出更多新產品，服務的範圍就會更廣。」她說，台灣農創能夠創造出品牌價值，如同之前板農的發芽玄米與霧峰益全香米合作，讓各個股東農會的特產都成為台灣農創的商品，各農會供應原料，經由台灣農創研發設計出的優質產品，甚至能成為國際品牌，打進國際市場。





王雪慧一直認為各農會的經濟事業必須有個「共用中心」，就是所謂的「共生經濟」，從最簡單的降低成本開始，不需每個農會都去搞研發，由台灣農創來扮演「共用中心」的角色，讓成本減少後創價出來，並且把量做大，從消費端拿到訂單，回頭到原產地去契作，便能解決產銷失衡的問題。















