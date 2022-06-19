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航空業缺工服儀大鬆綁！空服員值勤將可露刺青、穿運動鞋

▲隨著航空業缺工問題成為燙手山芋，英國維珍航空宣布鬆綁服儀規定，盼達成多元包容的勞動環境同時也能招睞新一批人才加入。（圖／翻攝自維珍航空推特）
▲隨著航空業缺工問題成為燙手山芋，英國維珍航空宣布鬆綁服儀規定，盼達成多元包容的勞動環境同時也能招睞新一批人才加入。（圖／翻攝自維珍航空推特）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-06-19 17:21:40

全球新冠疫情進入緩解階段，各國遭疫情重創的旅遊業、航空公司正蓄勢待發準備迎接復甦後的國際旅客們，然而先前大批裁撤人力的考量卻帶來眼下人手不足的問題，為了解決全球航空業最新的燙手山芋「缺工問題」，現在有不少航空公司宣布，將放寬機組人員服儀規定，包含允許空服員於值勤時露出刺青、不必再穿上5公分的高跟鞋等等。

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隨著各國陸續開放邊境，包含加拿大、英國和法國等旅遊大國的航空業出現嚴重人手不足情況，而面對機場恢復過去客流量，甚至出現「報復性出遊」現象，法國機場員工更是不滿工作量暴增卻無加薪發起罷工，英國航空（British Airways）更是被迫取消上百個航班，導致機場空有滯留旅客卻無工作人員；易捷航空（easyJet）日前還傳出有身障人士因缺乏工作人員引導，等待過久只好自行移動卻不幸摔落手扶梯身亡的悲劇。

▲加拿大官員14日表示，要求國內與出境旅客以及聯邦機關和交通機構職員接種COVID-19疫苗的規定，將自下週起暫停實施。圖為溫哥華機場。（圖取自VancouverInternationalAirport臉書）
▲各國鬆綁邊境管制下，國際旅客重返各國機場，但因疫情裁撤的人力卻尚未填滿。圖為溫哥華機場。（圖取自VancouverInternationalAirport臉書）
不過根據英國《衛報》（The Guardian）、《華爾街日報》等媒體報導，過去曾嚴謹要求旗下員工遵守服儀規定，已保持專業形象的航空公司們，漸漸對於員工們的服儀規定態度上有了些許轉變；例如英國維珍航空（Virgin Atlantic）在今年5月底宣布，決定放寬服儀規定，允許空服員於值勤時露出刺青，配合「捍衛個性」（championing individuality）品牌活動鼓勵員工展現自我。

報導指出，這是英國首家開放空服員展露刺青的航空公司，維珍航空過去拒絕身上刺青無法被制服遮蔽的求職者，應徵者必須穿戴制服避免讓紋身圖案外露，若有全臂刺青者更是得不分冬夏全程穿戴長袖制服，並規定小面積刺青得用化妝品遮蓋。

▲英國維珍航空宣布鬆綁服儀規定。（圖／翻攝自維珍航空推特）
▲英國維珍航空宣布鬆綁服儀規定，允許空服員值勤時露出身上的刺青。（圖／翻攝自維珍航空推特）
維珍航空先前就曾放寬女性空服員須於值勤時化妝的規定，亦宣布將不拘女性空服員選擇裙裝或褲裝上班，被視為航空業在實踐包容、多元和鬆綁服儀的重大進展；這次宣布再度放寬服儀規定卻被認為是「一舉兩得」，還有著藉此吸引更多人才加入達成招聘員工目的。據了解，該航空公司今年1月已宣布招聘500名員工，現今又增開了300名員工職缺，顯示缺工問題迫使企業開始轉向更符合人力需求的政策規定。

事實上，英國維珍航空也不是鬆綁服儀規定的先驅。日本在2019年發起職場平權的「#Kutoo」運動，以類似「#metoo」運動的形式來呼籲大眾重視職場內的性別平權問題，同時抵制勞動環境中要求女性穿窄裙、高跟鞋等潛規則，日本航空（JAL）、全日空（ANA）兩間日本航空龍頭也於當時宣布空姐可以穿褲裝、平底鞋上工；美國聯合航空（United Airlines）、阿拉斯加航空（Alaska Airlines）也宣布員工不分性別都能擦著指甲油與化妝，耳環、鼻釘等飾品也有限度放寬。

不只老牌公司在遊客回流期間改變品牌形象，《CNN》指出，疫情期間新創立的航空公司們，也主打跟上現代多元包容、舒適自在的風氣，包含冰島廉航PLAY航空、韓國廉航Aero K等在選用員工期間，考慮到公司內有著不同年齡和性別的員工，特地將制服打造為男女通用、無性別差異的模樣，例如毛衣和休閒褲、運動鞋和T恤等，韓國廉航的制服設計甚至替其登上了韓國Vogue雜誌的社群媒體，烏克蘭新建立的廉行SkyUp也宣布讓空服員們在上班時穿上Nike運動鞋和寬鬆的橘色西裝，以白色的T恤取代襯衫，下身則是搭配褲裝，告別過去「性感」的單一形象，也讓空服員們不再需要因為服儀規定忍受身體痛苦不適，成功吸引外界關注同時也能解決現有的人才荒。

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