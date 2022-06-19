航空業缺工服儀大鬆綁！空服員值勤將可露刺青、穿運動鞋

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不過根據英國《衛報》（The Guardian）、《華爾街日報》等媒體報導，過去曾嚴謹要求旗下員工遵守服儀規定，已保持專業形象的航空公司們，漸漸對於員工們的服儀規定態度上有了些許轉變；例如英國維珍航空（Virgin Atlantic）在今年5月底宣布，決定放寬服儀規定，允許空服員於值勤時露出刺青，配合「捍衛個性」（championing individuality）品牌活動鼓勵員工展現自我。
報導指出，這是英國首家開放空服員展露刺青的航空公司，維珍航空過去拒絕身上刺青無法被制服遮蔽的求職者，應徵者必須穿戴制服避免讓紋身圖案外露，若有全臂刺青者更是得不分冬夏全程穿戴長袖制服，並規定小面積刺青得用化妝品遮蓋。
維珍航空先前就曾放寬女性空服員須於值勤時化妝的規定，亦宣布將不拘女性空服員選擇裙裝或褲裝上班，被視為航空業在實踐包容、多元和鬆綁服儀的重大進展；這次宣布再度放寬服儀規定卻被認為是「一舉兩得」，還有著藉此吸引更多人才加入達成招聘員工目的。據了解，該航空公司今年1月已宣布招聘500名員工，現今又增開了300名員工職缺，顯示缺工問題迫使企業開始轉向更符合人力需求的政策規定。
事實上，英國維珍航空也不是鬆綁服儀規定的先驅。日本在2019年發起職場平權的「#Kutoo」運動，以類似「#metoo」運動的形式來呼籲大眾重視職場內的性別平權問題，同時抵制勞動環境中要求女性穿窄裙、高跟鞋等潛規則，日本航空（JAL）、全日空（ANA）兩間日本航空龍頭也於當時宣布空姐可以穿褲裝、平底鞋上工；美國聯合航空（United Airlines）、阿拉斯加航空（Alaska Airlines）也宣布員工不分性別都能擦著指甲油與化妝，耳環、鼻釘等飾品也有限度放寬。
不只老牌公司在遊客回流期間改變品牌形象，《CNN》指出，疫情期間新創立的航空公司們，也主打跟上現代多元包容、舒適自在的風氣，包含冰島廉航PLAY航空、韓國廉航Aero K等在選用員工期間，考慮到公司內有著不同年齡和性別的員工，特地將制服打造為男女通用、無性別差異的模樣，例如毛衣和休閒褲、運動鞋和T恤等，韓國廉航的制服設計甚至替其登上了韓國Vogue雜誌的社群媒體，烏克蘭新建立的廉行SkyUp也宣布讓空服員們在上班時穿上Nike運動鞋和寬鬆的橘色西裝，以白色的T恤取代襯衫，下身則是搭配褲裝，告別過去「性感」的單一形象，也讓空服員們不再需要因為服儀規定忍受身體痛苦不適，成功吸引外界關注同時也能解決現有的人才荒。